Cristiana Capotondi: “La ricetta della felicità? Pretendere chiarezza”

Roma, 22 settembre 2025 – A volte è un attimo. Nella vita della milanese Marta Rampini va tutto alla grande: famiglia perfetta, salute, benessere. Poi un giorno suonano alla porta, apre ed è la Guardia di Finanza. Cercano suo marito, accusato di riciclaggio, ma lui da quel momento diventa introvabile. Anche per lei che così, di colpo, vede andare in frantumi quella che considerava una vita meravigliosa e inattaccabile. Ma non si abbatte, carica in macchina figlia e suocera (Valeria Fabrizi) e va a Marina di Romagna (luogo di fantasia ricreato tra Rimini, Riccione, Ravenna) dove grazie soprattutto all’incontro con persone come Susanna (Lucia Mascino), inizia una nuova vita, in una comunità aperta e solidale. Cristiana Capotondi è Marta Rampini nella serie in quattro puntate La ricetta della felicità, in onda su Raiuno da giovedì 25 settembre, per la regia di Giacomo Campiotti, storia di una rinascita tra giallo, commedia e family.

Capotondi, cosa le è piaciuto di questa storia?

“Mi è piaciuta soprattutto l’idea di raccontare una donna che diventa eroina per caso e che non ha bisogno di fare la guerriera, di mostrare caratteristiche maschili per affrontare ciò che deve affrontare. Lei continua a essere quello che è sempre stata, ovvero una donna dolce, pacata, sorridente, e rimanendo se stessa riuscirà ad arrivare alla verità. È come se fosse un profilo di donna post moderno”.

Qual è La ricetta della felicità a cui allude il titolo?

“Marta non lo sa. Lei dice, all’inizio della storia, che pensava di avercela e poi la realtà le ha mostrato che non ce l’aveva. E forse ciò che capisce è che questa ricetta va riscritta ogni giorno, con nuovi ingredienti. E tra gli ingredienti fondamentali, di sicuro entra a far parte per lei questo posto, Marina di Romagna, che doveva rappresentare soltanto una parentesi e invece diventa per lei un luogo dell’anima. E c’è anche un altro “ingrediente“, se così lo vogliamo chiamare”.

Quale?

“Cercare e scoprire la verità, un qualcosa su cui oggi si preferisce forse sorvolare: la verità nei rapporti, nelle relazioni. Questioni scivolose su cui si sceglie di non soffermarsi. Oggi nessuno in una relazione pretenderebbe di dire: “voglio la verità“. Piuttosto c’è chi dice “va bene, basta che non me lo fai sapere“”.

Anche per lei Cristiana è così?

“No, io sono per la verità, e forse anche per questo ho subito provato simpatia per questo personaggio”.

E qual è la sua personale ricetta della felicità?

“Per me è importante essere coerente con le mie scelte e poi considero fondamentale il rapporto con la natura: nella natura riesco quasi sempre a trovare momenti di felicità”.

Quali personaggi le piace interpretare? Quelli con cui condivide dei tratti o quelli che non le somigliano?

“Quelli che mi insegnano qualcosa. Non necessariamente distanti da me, anzi, mi piace l’idea di una certa vicinanza. È come se fosse un percorso di vita che faccio io da sola e un po’ io con il personaggio. Quindi cerco quasi sempre delle storie che possano aiutarmi a fare un passo avanti nella vita. E anche con Marta abbiamo fatto un pezzo di strada insieme”.

Dopo la nascita di sua figlia Anna, nel 2022, aveva già girato il film con Alessandro Siani e un altro su Margherita Hack, ma questa è la prima serie, un impegno molto più lungo. Com’è andata?

“In realtà dopo la nascita di mia figlia mi sono assentata relativamente poco dal lavoro e quindi ero “allenata“. Ho fatto come fanno tutte le donne che cercano di conciliare impegni dentro e fuori casa. Poi fortunatamente posso contare su degli aiuti”.