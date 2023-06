Crimini di guerra, i nostri misfatti Gobetti racconta “I carnefici del duce“

L’italia – è cosa nota – non ha avuto una sua Norimberga, ossia un processo ai gerarchi più in vista del fascismo, e tanto meno ha indagato sui crimini commessi dai suoi militari negli anni del colonialismo e della seconda guerra mondiale. Non sono mancanze da poco, perché tali omissioni hanno impedito la formazione di una coscienza storica collettiva onesta e completa. Si è invece affermato, nel dopoguerra, il mito degli “italiani brava gente“, una leggenda secondo la quale il nostro esercito, nelle sue varie imprese in Russia, Albania, Grecia, Etiopia, Jugoslavia si sarebbe comportato con benevolenza e correttezza, diversamente dall’alleato tedesco. Era un mito, appunto, e solo una ferrea volontà politica di perseguimento dell’oblio ha impedito di raccontare a noi stessi ciò che davvero siamo stati in numerose, troppe circostanze: carnefici spietati, criminali di guerra.

Nel cosiddetto “armadio della vergogna“ finirono sì – inibiti agli stessi magistrati per (illegittima) volontà politica – i fascicoli che avrebbero permesso di incriminare gli autori tedeschi (a volte anche fascisti repubblichini) delle tante stragi compiute in Italia, ma non possiamo dimenticare l’altra faccia di quella scelta, ossia la protezione accordata ai tanti militari italiani (circa 1100) inquisiti a guerra finita nei paesi che erano stati occupati dalle nostre forze armate.

Eric Gobetti, ne I carnefici del duce (Laterza), ricostruisce questa pagina ingloriosa e ancora tossica della nostra storia, raccontanto le biografie e i misfatti di numerosi militari responsabili di crimini ingiustificabili e tuttavia scampati a qualsiasi conseguenza giudiziaria e alla fine – quasi sempre – anche storica, morale, politica. Mentre guerre e crimini si ripetono nel presente in varie parti del mondo, sarebbe arrivato il tempo di fare davvero e finalmente i conti con la parte più nera della nostra storia.

Lorenzo Guadagnucci