Cremona per tre giorni è capitale della musica. Strumenti, note, eventi

Sarà un grande evento quello che si svolgerà dal 26 al 28 settembre: parliamo di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, l’appuntamento dedicato agli strumenti musicali di alta qualità che si svolgerà alla fiera di Cremona.

La città natale di Stradivari, sede del più grande distretto del mondo della liuteria, celebra la tradizione e l’innovazione del mondo musicale diventando un appuntamento annuale della musica classica e contemporanea. Oltre agli strumenti dei maestri cremonesi, italiani e internazionali, la manifestazione ospita un calendario di eventi ricco e variegato, con concerti, mostre, masterclass, concorsi, conferenze, con artisti di livello mondiale.

Sono attesi oltre 400 espositori provenienti da 35 Paesi – tra cui Europa, Usa, Canada, Asia e Australia – con un programma di oltre 200 eventi in 3 giorni e oltre 1.000 artisti e personaggi coinvolti fra concerti, masterclass e presentazioni e delegazioni Ufficiali di Buyer da numerosi Paesi selezionati con il supporto di ICE-Agenzia. Presenti vari generi musicali, dando spazio a ogni strumento con percorsi tematici dedicati.

L’Acoustic Guitar Village ha un format dinamico con l’esposizione di chitarre, mandolini, ukulele e charango, affiancata da masterclass di liuteria e didattica per chitarra, mostre storiche, concerti e seminari, insieme a concorsi per artisti emergenti. Piano Experience è un’area interamente dedicata al pianoforte e agli strumenti a tastiera, che coinvolge pianisti professionali e amatoriali, con i costruttori che presenteranno le loro più recenti innovazioni. Spicca il riconosciuto PianoLink International Amateurs Competition, che valorizza i talenti pianistici non professionisti. Cremona Winds, con la terza edizione del Cremona Band Festival che coinvolge oltre 500 musicisti e l’esposizione di strumenti e accessori, con spettacoli e intrattenimento di elevata qualità. A questo si affianca l’Accordion Show, interamente dedicato alla fisarmonica, strumento storico e simbolo della cultura popolare.

Dalla scorsa edizione è presente anche l’Electric Sound Village, punto di incontro e confronto sul suono elettrico. Con exhibition, meeting e concerti sarà possibile scoprire gli strumenti che hanno rivoluzionato la musica negli ultimi 70 anni, collegando la liuteria acustica, classica, moderna ed elettrica.

Un’area speciale è poi dedicata all’Arte Organaria Cremasca, un’eccellenza nazionale e internazionale. Ampio spazio verrà dato alle premiazioni, con i prestigiosi Cremona Musica Awards. Non mancherà il tradizionale ’Fuori Salone’, che vedrà numerosi spettacoli e concerti ospitati in suggestive location del centro storico di Cremona, per un coinvolgimento totale della città.

Eventi come Cremona Musica Downtown, Cremona Musica Downtown Giovani e i concerti dedicati agli organi di Crema animeranno le vie del centro e del territorio per tre intensi giorni. L’evento offre l’opportunità di scoprire la storia della città e la sua tradizione musicale; sono organizzati tour guidati come la visita la museo del violino.

Raffaella Parisi