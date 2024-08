Cremona in campo. Parole liberate. Premiati i testi dei detenuti

Cremona Musica International Exhibitions and Festival, in programma dal 27 al 29 settembre, assegnerà un Award speciale a Paolo Bedini della casa discografica Baracca & Burattini, che ha pubblicato gli album Parole Liberate nel 2022 e nel 2024. Testi scritti da detenuti che sono diventate canzoni grazie al contributo di noti musicisti italiani e stranieri. Il progetto, realizzato grazie anche al bando del Ministero della Giustizia, dimostra come l’arte e la musica possano essere strumenti di trasformazione personale e collettiva.

’Parole Liberate’ è nato dalla collaborazione tra musicisti professionisti e detenuti, offrendo a questi ultimi un’opportunità per esprimere le proprie emozioni e storie attraverso la musica. Alla pubblicazione sono seguite esibizioni on stage nelle carceri di tutta la penisola e in luoghi esterni. Tra i nomi più conosciuti dal grande pubblico, Cesareo - chitarrista di Elio e le Storie Tese (nella foto), qui in veste di produttore, - Morgan, lo statunitense Pat Mastelotto - percussionista dei King Crimson, la Bandabardò e il bassista Tony Levin.