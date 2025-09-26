Cremona, il gusto si racconta. Sapori e tradizioni

di Raffaella ParisiUn cibo che ricorda la convivialità. E che verrà celebrato con momenti di degustazione, incontri e divertimento a Cremona dal 3 al 5 ottobre. L’evento – la Festa del Salame – , giunto alla sua ottava edizione, è organizzato da SGP Grandi Eventi e promosso da Confcommercio Provincia di Cremona, Confartigianato Imprese Cremona e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e vanta il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Cremona, Confartigianato Imprese Alimentazione, Confartigianato Imprese Lombardia, Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia.

In programma degustazioni, show-cooking e una serie di attività culturali, intrattenimento per ogni fascia di pubblico, incontri con esperti del settore. Saranno presenti le maxi-installazioni: composizioni di grandi dimensioni che celebrano elementi tipici della cultura cremonese, reinterpretati in chiave gastronomica. Inoltre i visitatori potranno scoprire i segreti della preparazione del salame attraverso esperienze interattive. La Festa del Salame si trasformerà in un’opportunità per scoprire le tradizioni locali e le storie delle aziende produttrici e numerosi stand troveranno spazio nel centro storico di Cremona e nelle sue principali vie, dai giardini di piazza Roma a corso Garibaldi, passando per corso Campi e corso Cavour.

Questi alcuni degli appuntamenti: si comincia con Negroni, storico marchio simbolo della salumeria italiana, che guiderà il pubblico in un percorso a tappe. Si parte con il Negronetto Snack, a seguire, sarà il turno del Salame Cremona IGP, ed infine, il salame Milano, realizzato secondo la storica ricetta milanese. Le degustazioni proseguiranno con l’azienda Ca’ dell’Ora.

Non mancheranno momenti di approfondimento, come quello a cura dell’azienda La.Bu.Nat, ed ancora quello con ’Insoliti Salami’ e poi ’Pane, Salame e Mostarda’ che porterà in scena panini gourmet, ideati dagli studenti dell’Istituto Einaudi, in cui tre tipologie di pane prodotto dal gruppo Panificatori Assipan incontrano salami selezionati e mostarde cremonesi.

Segue ’Vino e Salame in Viaggio’ che condurrà i partecipanti in un tour ideale d’Italia, con tappe enogastronomiche dedicate a salumi e vini regionali: la prima farà sosta in Piemonte, nella regione dell’Astigiano, con salame crudo di maiale nero e Freisa, un rosso fermo e profumato, raccontati direttamente dai produttori.

Seguirà la Lombardia rappresentata dal salame dell’Azienda Butti che verrà servito con un vino tipico del lecchese e chiuderà la Sardegna con un viaggio sensoriale, guidato da Enrico Meloni, in cui i partecipanti avranno l’occasione di scoprire gli abbinamenti perfetti tra il salame dell’Azienda Gennargentu e il vino Cannonau.