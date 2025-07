Cremona: cori e solisti da tutto il mondo. Un’estate di note

di Raffaella ParisiProsegue sino al 28 settembre la quindicesima edizione del Cremona Summer Festival, manifestazione estiva dedicata alla musica e alla liuteria. Tutti i concerti dell’intenso programma, quasi tutti i giorni, sono ad ingresso gratuito.

Il festival, promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, realizzato in collaborazione con i Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, vanta il supporto e la collaborazione della scuola internazionale di liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club - Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del distretto urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai ’Antonio Stradivari’ Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

La manifestazione accoglie orchestre giovanili, cori e solisti provenienti da tutto il mondo. Grande attenzione al progetto ’Masterclass’ iniziato con i ragazzi di Emory University a cui segue Cremona International Music Academy, che propone un fitto calendario di masterclass, concerti di studenti e docenti e prestigiosi concorsi per archi e pianoforte come l’evento speciale con il Quartetto di Cremona, previsto per il 23 e 24 luglio seguiti dal PIMF-Vanoli Music Festival (USA) e dall’Ollie Music Festival (CHN).

Quest’anno il festival prevede anche eventi di opera tradizionale cinese, l’esibizione di diverse compagnie teatrali che si esibiranno durante l’estate tra Cremona, Crema e Casalmaggiore.

Tra le prestigiose esibizioni al Museo del Violino domani (sabato 19 luglio) Cremona International Music Academy concerto dei vincitori 2024 con la Festival Orchestra, il giorno successivo (20 luglio) Casalmaggiore International Music Festival, il 9 agosto Ollie Music Festival Concert (Cina), il 29 agosto New England Conservatory (USA) mentre il 2 settembre Bella Musica Mozarteum Salisburgo (Austria).

L’inizio del mese di agosto sarà dedicato alla Cina, Jiangsu Kunshan Contemporary Kunqu Opera Theatre (CHN) con l’Opera Tradizionale Cinese sarà il 5 agosto a Cremona e il 6 agosto nella chiesa San Bernardo a Crema, l’8 agosto con il gran gala lirico, il 9 agosto Ollie Music Festival Concert (CHN) al museo del violino e l’11 agosto il concerto del Tokyo Center Ensemble (JPN) a Cremona nella sala Maffei.

Finale il 28 settembre con il concerto dell’orchestra austriaca Clarence Valley Orchestra.

Per informazioni e aggiornamenti: www.cremonamusicfestival.it