Come creare e arredare una piccola lavanderia in casa

Anche in piccole abitazioni, con qualche accorgimento, si può pensare di ricavare uno spazio dedicato alle attività di lavanderia, per lavare, asciugare, piegare e stirare i panni e per tenere in ordine gli articoli per la pulizia dei capi e non solo. Si tratta di un angolo che serve a rendere più efficienti e organizzate le operazioni quotidiane di cura dei vestiti e degli accessori. Ci sono alcuni aspetti che dovrebbero essere considerati per la sua realizzazione e per il suo arredo.

Spazio

La collocazione dell'angolo lavanderia dovrebbe essere scelta in modo strategico. Molte persone scelgono di posizionare la lavanderia vicino alle camere da letto o vicino alla cucina per facilitare l'accesso. È opportuno assicurarsi di avere uno spazio sufficiente per ospitare lavatrice e asciugatrice, se necessario, e per lavorare comodamente. In caso di spazi ridotti, si può considerare l'utilizzo di elettrodomestici più compatti o lavasciuga combinati. Se si ha un ampio bagno quadrato e si vuole ricavare lì l’angolo lavanderia, si può pensare di suddividere l'ambiente in antibagno e zona Wc. In questo modo, nella parte opposta al lavabo, si può creare lo spazio adatto per un armadio contenente tutto il necessario per le operazioni di lavaggio. Se, invece, si dispone di un bagno lungo e stretto, è utile suddividerlo, accorciandolo. Con l'aggiunta di un'armadiatura o di una parete in cartongesso, una porta scorrevole o a soffietto può nascondere dalla vista lo spazio dedicato alla lavatrice. Un'altra possibile soluzione potrebbe essere quella di impilare lavatrice e, eventualmente, asciugatrice accanto alla doccia per massimizzare la compattezza dell'ambiente. Un mobile colonna, con pensili laterali, può essere una soluzione pratica, consentendo di lavare e asciugare i panni all'interno della stessa stanza.

Complementi

Come anticipato, è bene prevedere di avere posto per riporre detergenti, ammorbidenti, biancheria pulita e altri accessori necessari per la lavanderia. Armadietti, scaffalature aperte e cestini possono aiutare a mantenere l'ordine e a ridurre l'aspetto disordinato. Una buona illuminazione è essenziale, anche per alcuni compiti che richiedono precisione come il controllo delle etichette di lavaggio o la piegatura dei vestiti. Si potrebbero installare luci diffuse o a LED. Potrebbe servire, inoltre, almeno una superficie libera o un piano da lavoro utile, per esempio, per piegare i vestiti o svolgere altre attività. Alcuni complementi d’arredo di questo tipo, per esempio, potrebbero essere installati sopra la lavatrice o l’asciugatrice. O si potrebbe pensare a un tavolino pieghevole. L’angolo lavanderia dovrebbe essere ben ventilato per evitare accumuli di umidità e cattivi odori, attraverso una finestra o un sistema di ventilazione ad hoc. Non dovrebbero mancare contenitori per organizzare piccoli oggetti come mollette, spazzolini e detersivi, così come ganci per appendere abiti appena lavati e stirati.

Aspetto

Personalizzare il proprio angolo lavanderia in base ai propri gusti e alle proprie esigenze pratiche renderà l'ambiente più piacevole e funzionale. Certo, la funzionalità deve rimanere al centro del proprio progetto, garantendo che ogni elemento contribuisca a rendere il processo di lavanderia più agevole. In ogni caso, non va trascurato l'aspetto estetico. Si potrebbero utilizzare colori chiari o neutri per le pareti, come il bianco, il beige, il sabbia o il grigio chiaro. Sono tonalità che trasmettono immediatamente un senso di pulizia e rendono lo spazio visivamente più ampio e luminoso. Se si desidera aggiungere un tocco di vivacità, si può considerare una parete cromaticamente a contrasto o l’uso di accessori più scuri o più allegri. In ogni caso conviene utilizzare una pittura lavabile o resistente all'umidità che contribuirà a mantenere le pareti in buone condizioni nel tempo, nonostante l’ambiente umido, tipico di un angolo lavanderia.