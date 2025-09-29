C’è un enorme cratere nascosto sotto il Mare del Nord: è la ‘cicatrice’ dell’asteroide di 43 milioni di anni fa?

A circa 130 chilometri al largo delle coste dello Yorkshire, nel cuore del Mare del Nord, si trova una struttura circolare conosciuta come Silverpit crater. Scoperto nel 2002 grazie alle indagini geofisiche delle compagnie petrolifere, il cratere, che misura circa 3 chilometri di diametro, per anni è stata al centro di un acceso dibattito, incuriosendo la comunità scientifica.

La domanda aperta è rimasta la stessa: si tratta di un effetto geologico dovuto allo spostamento delle masse saline, oppure di una cicatrice lasciata dall’impatto di un asteroide? Un’indagine recente apporta nuovi dati, rilanciando con forza l’ipotesi dell’impatto.

Il cratere Silverpit

Lo studio

La nuova ricerca, condotta da Uisdean Nicholson, sedimentologo dell’Università Heriot-Watt di Edimburgo, è apparsa su Nature Communications a settembre 2025. Utilizzando immagini sismiche ad alta risoluzione, analisi microscopiche di campioni di roccia e modelli numerici, gli scienziati hanno ricostruito la dinamica di un evento che potrebbe essere avvenuto 43 milioni di anni fa.

Secondo lo studio, un oggetto (si ipotizza un asteroide o una cometa dal diametro stimato di 160 metri) potrebbe essere precipitato nel Mare del Nord, provocando la formazione del cratere. L’impatto avrebbe generato un’onda d’urto molto importante.

Il cratere Silverpit: caratteristiche e posizione

Il Silverpit crater si distingue per un picco centrale e una serie di faglie concentriche che si estendono per oltre 19 chilometri intorno al punto d’impatto. Le caratteristiche geologiche del sito sono tipiche dei crateri da impatto e difficili da spiegare con altri processi naturali.

La posizione del Silverpit crater, sepolto sotto strati di sedimenti marini, ne avrebbe favorito una conservazione eccezionale, rendendolo un caso raro nel panorama dei crateri terrestri.

Dibattiti e ipotesi alternative

Nonostante l’entusiasmo per la scoperta iniziale, la comunità scientifica non è mai stata unanime. Nel 2009, la Geological Society arrivò a organizzare una votazione: la maggioranza degli esperti respinse l’ipotesi dell’asteroide e preferì spiegazioni legate al movimento del sale. Oggi, le nuove analisi sembrano rafforzare la lettura dei dati legata a un impatto, ma gli studiosi sottolineano che resta comunque un’ipotesi, anche se sempre più supportata da dati concreti.

Un tassello nella storia della Terra

L’impatto che potrebbe aver dato origine al cratere Silverpit offre una rara opportunità per lo studio degli effetti di collisioni cosmiche di media entità. Gli scienziati sottolineano che simili impatti, pur non catastrofici su scala globale, hanno un forte impatto sugli ecosistemi regionali e forniscono indicazioni preziose su come la Terra abbia reagito a eventi di questo tipo.

Il Silverpit crater non è soltanto una curiosità geologica: rappresenta una finestra sulla memoria del pianeta, una traccia di come la Terra potrebbe aver affrontato collisioni con corpi celesti nel corso della sua storia.