Halloween 2025, ecco i costumi più popolari secondo Google: tutti pazzi per le ragazze di K-Pop Demon Hunters

Roma, 29 ottobre 2025 – Ogni anno, Google analizza le ricerche legate a Halloween e pubblica Frightgeist, una mappa interattiva che svela i costumi più popolari in tempo reale. I dati del 2025 delineano un panorama su cui riflettere: meno mostri tradizionali e più icone pop nate da film, musical e videogame.

A dominare le ricerche di quest’anno sono i personaggi dell’anime K-Pop Demon Hunters. In cima alla lista c’è Rumi, seguita da Zoey, Mira, Jinu e Baby Saja. Le query più frequenti riguardano dettagli come acconciature e colori — “dragon braid”, “space buns”, “pink wig”, “yellow skirt” — segno che chi prepara il proprio travestimento cerca riferimenti precisi per replicare lo stile dei protagonisti. Accanto a loro compaiono Labubu, creatura ibrida diventata virale sui social, e il Chicken Jockey di Minecraft, la cui popolarità è esplosa dopo l’uscita del film dedicato al videogioco.

Il fascino del cinema resta fortissimo. Dopo l’uscita del film Wicked, le ricerche per i costumi di Elphaba e Glinda hanno raggiunto livelli record: cappelli a punta, abiti verdi e tulle color pastello tornano a essere protagonisti nelle feste. Anche Toothless, il drago di How to Train Your Dragon, e Lorax, l’eroe ecologista creato dal Dr. Seuss, figurano tra le ricerche più frequenti, insieme ai costumi ispirati ai musical come Hamilton.

Il mondo dei supereroi, pur non nuovo, continua a evolversi. Le ricerche per Superman, Supergirl e Nightwing (dall’universo DC Comics) sono salite dopo l’uscita del film Superman 2025, mentre figure più cupe come la Nurse e Pyramid Head di Silent Hill rappresentano l’anima horror più classica, con un ritorno di estetiche da videogame. Non mancano icone evergreen come Wednesday Addams, sempre in cima per chi cerca l’eleganza gotica del “black dress with white collar”.

Un altro segnale interessante è il successo dei costumi nostalgici e ironici: il Founding Father americano e Lord Farquaad di Shrek sono fra le ricerche più curiose dell’anno, insieme al ritorno di Donnie Darko, simbolo del dark anni 2000. Segno che Halloween 2025 mescola citazioni cinematografiche, cultura digitale e un tocco di ironia.

Anche le tendenze legate all’allestimento seguono la stessa direzione. Google segnala che il gigantesco scheletro da dodici piedi, diventato virale nel 2020, resta l’elemento decorativo più ricercato. Per i party, il tema “Enchanted Forest” — bosco incantato — è la principale ispirazione dell’anno, mentre a sorpresa Las Vegas è la città più cercata per organizzare feste di Halloween.

La fotografia che emerge è chiara: Halloween non è più solo una notte di paura, ma un grande palcoscenico per la cultura pop e la creatività. Tra parrucche colorate, mantelli vintage e costumi realizzati in casa, la festa continua a cambiare volto, adattandosi al gusto e all’immaginario di ogni generazione.