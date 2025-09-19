’Cosimo’ è magia. I sapori di Firenze su una terrazza con vista da favola

Firenze non è solo una città da osservare: è un luogo da assaporare. E c’è un indirizzo, appena sopra i tetti rinascimentali e le rive placide dell’Arno, dove il gusto incontra la bellezza e la storia si fonde con l’innovazione: panzanella, il nuovo rooftop bar e ristorante di The Excelsior, a Luxury Collection Hotel, Florence inaugurato ieri sera.

Un nome che è già un manifesto d’intenti. Cosimo, come Cosimo de’ Medici, il grande mecenate del Rinascimento, simbolo di un’epoca in cui arte, architettura e pensiero si nutrivano a vicenda. Un tributo colto e sofisticato, che oggi si esprime in chiave gastronomica attraverso una cucina elegante, radicata nella tradizione toscana ma aperta alla modernità.

La location è mozzafiato. Cosimo gode della più grande terrazza panoramica della città, con una vista a 360 gradi sull’Arno, sulle colline punteggiate di cipressi e sulle inconfondibili cupole e torri di Firenze. Da qui, la città sembra respirare sotto una nuova luce, sospesa tra la storia e l’eternità. In questo scenario, lo chef Marco Migliorati, fiorentino doc, guida una proposta gastronomica che è un vero e proprio viaggio sensoriale.

La sua è una cucina che racconta la Toscana con voce nuova, senza tradirne l’anima. I piatti nascono da ingredienti stagionali, selezionati con rigore, e lavorati con tecnica e rispetto. La Bistecca di Cosimo, rifinita al tavolo con servizio gueridon, è un inno carnale all’autenticità. Il Pescato del Giorno, preparato con tocchi leggeri ma decisi, lascia parlare il mare. Tra gli antipasti, colpiscono per freschezza e armonia i crudi di pesce da condividere.

La cantina è un altro tassello fondamentale dell’esperienza: una selezione attenta di etichette toscane, ma anche francesi e italiane, in un equilibrio perfetto tra territorio e curiosità. Champagne, Bordeaux e Borgogna completano una carta pensata per accompagnare con grazia ogni portata. Il progetto di interior porta la firma di Martin Brudnizki, nome di culto nell’ospitalità internazionale, che qui ha saputo tradurre l’eleganza toscana in un linguaggio contemporaneo. I toni caldi della terra, il verde delle colline, l’azzurro del cielo fiorentino: tutto dialoga in armonia. I materiali – pelle, pietra, terracotta – richiamano la grande tradizione artigianale, ma la interpretano in chiave moderna. E ovunque, discreta ma presente, la tartaruga con la vela, simbolo personale di Cosimo de’ Medici, ci ricorda il motto “Festina lente”: affrettati lentamente. Un invito a godere, con calma, di ogni istante.

Al calar del sole, quando Firenze si tinge d’oro e le ombre si allungano tra i tetti, Cosimo si trasforma. Le luci si fanno soffuse, l’atmosfera si scalda di intimità. È il momento perfetto per abbandonarsi alla mixology d’autore, con cocktail che omaggiano le grandi figure femminili della famiglia Medici. Signature come il Contessina o il Clarice raccontano personalità e storie attraverso ingredienti stagionali, spezie delicate e liquori locali. Una carta pensata per essere non solo bevuta, ma letta, scoperta, assaporata.

Cosimo non è solo un luogo in cui cenare. È un teatro sopraelevato della bellezza fiorentina, dove ogni dettaglio è pensato per esaltare i sensi. Dalla prima luce del giorno fino all’ultima sfumatura del tramonto, è un invito a fermarsi, ad ascoltare, a gustare. E se è vero che Firenze è una città che non si finisce mai di scoprire, Cosimo è il punto di partenza ideale per ritrovarla, ancora e ancora, attraverso l’arte del gusto.