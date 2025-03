Cos’è e come funziona Quick Pick Superenalotto, il metodo che ha fatto vincere il Jackpot da 88 milioni

Il Superenalotto continua a far sognare gli italiani, e l'ultima vincita da capogiro a Roma ha riacceso i riflettori su un metodo di gioco in particolare: il Quick Pick. Ma cosa rende questo sistema così popolare, e come ha fatto a portare alla vittoria un fortunato giocatore romano con un jackpot da ben 88 milioni di euro? Scopriamo insieme tutti i segreti del Quick Pick, dalle sue origini alle sue varianti più curiose.

Cos'è esattamente il Quick Pick?

Il Quick Pick è un sistema di gioco che permette di partecipare al Superenalotto senza dover compilare manualmente la schedina. In pratica, è il terminale del punto vendita a generare automaticamente una combinazione casuale di numeri per voi. Immaginate di affidare la vostra fortuna a un algoritmo, rinunciando alla scelta dei vostri numeri preferiti o a complesse strategie. Il Quick Pick elimina la necessità di pensare, offrendo un'esperienza di gioco rapida e senza stress.

Come funziona il Quick Pick? Un processo semplice e veloce

Il funzionamento del Quick Pick è estremamente intuitivo. Basta recarsi in un punto vendita autorizzato e comunicare al rivenditore l'importo che si desidera giocare. Sarà il terminale a generare automaticamente una combinazione di sei numeri (più il numero Jolly e SuperStar, se inclusi nella giocata) e a stampare la schedina. Nel caso della vincita romana, il fortunato giocatore ha puntato solo 3 euro, dimostrando che non serve una grossa spesa per tentare la fortuna.

Le varianti del Quick Pick: dallo zodiaco ai nomi

Oltre al Quick Pick standard, esistono diverse varianti che permettono di personalizzare la giocata:

Quick Pick Multistella : potete aggiungere il numero SuperStar alla vostra giocata Quick Pick, scegliendo il numero fortunato o lasciando che sia il terminale a generarlo casualmente.

: potete aggiungere il numero SuperStar alla vostra giocata Quick Pick, scegliendo il numero fortunato o lasciando che sia il terminale a generarlo casualmente. Quick Pick Zodiaco: potete personalizzare la vostra ricevuta con il segno zodiacale. Potetei scegliere tra diverse opzioni di gioco, ad esempio il Quick Pick Zodiaco da 3 euro (3 combinazioni Superenalotto) o quello da 4,50 euro (3 combinazioni Superenalotto + 3 SuperStar). Inoltre, potete chiedere al rivenditore di personalizzare la giocata con i numeri della vostra data di nascita.

Quick Pick Nomi : scegliete uno tra i 12 nomi disponibili e personalizzate la vostra ricevuta. I Quick Pick Nomi sono disponibili in diversi tagli, ad esempio da 3 euro (2 combinazioni Superenalotto con SuperStar) o da 4,50 euro (3 combinazioni Superenalotto con SuperStar).

: scegliete uno tra i 12 nomi disponibili e personalizzate la vostra ricevuta. I Quick Pick Nomi sono disponibili in diversi tagli, ad esempio da 3 euro (2 combinazioni Superenalotto con SuperStar) o da 4,50 euro (3 combinazioni Superenalotto con SuperStar). Quick Pick sistemi e giocate da esposizione: alcuni rivenditori utilizzano giocate Quick Pick precompilate per fare esposizione nel loro punto vendita. Queste giocate possono essere acquistate dai consumatori.

Marco Angeletti proprietario del Marco’s Bar dove è stato giocato il 6 vincitore del Jackpot del Superenalotto

Fortuna cieca o scelta intelligente?

Molti si chiedono se il Quick Pick aumenti realmente le probabilità di vincere. Dal punto di vista statistico, no. Ogni combinazione ha la stessa probabilità di essere estratta, indipendentemente dal metodo di scelta. Tuttavia, il Quick Pick elimina la possibilità di cadere in "trappole" psicologiche, come la tendenza a scegliere numeri significativi (date di nascita, anniversari) che potrebbero essere scelti anche da altri giocatori, riducendo potenzialmente l'importo di una vincita condivisa.

Il successo del Quick Pick: dalla teoria alla pratica, con un occhio alle statistiche

Il Quick Pick ha dimostrato di essere un metodo vincente, come testimonia la recente vincita da 88 milioni di euro a Roma. Sebbene non ci siano garanzie di successo, la sua semplicità e la possibilità di personalizzazione lo rendono un'opzione interessante per chi cerca un approccio diverso al Superenalotto.