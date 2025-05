Cosa succede al nostro cervello quando leggiamo

Leggere non è solo un’esperienza piacevole che ci arricchisce, ma un’azione straordinariamente complessa. Se vi siete mai chiesti come sia possibile per il nostro corpo elaborare e comprendere le parole mentre si legge un libro, oggi la scienza ha una risposta sorprendente.

Perché leggere è una sfida incredibile per il nostro cervello

Per Sabrina Turker, neuroscienziata dell’Istituto Max Planck per le Scienze Cognitive e Cerebrali Umane in Germania: “Nonostante un gran numero di ricerche neuroscientifiche sulla rappresentazione del linguaggio, si sa poco sull’organizzazione del linguaggio nel cervello umano. Gran parte di ciò che sappiamo deriva da studi singoli con pochi soggetti e non è stato confermato da ricerche successive”. I risultati dello studio hanno confermato la forte associazione dell’emisfero sinistro con la lettura e l’elaborazione linguistica, ma hanno anche rivelato l’importanza di una parte precedentemente trascurata in questo contesto: il cervelletto, tipicamente associato all’equilibrio, al movimento e all’apprendimento motorio. I neuroscienziati hanno scoperto che il cervelletto destro è particolarmente attivo durante i compiti di lettura, con alcune sue parti più attive durante la lettura ad alta voce.

Il cervelletto sinistro sembra essere maggiormente coinvolto durante la lettura di parole, piuttosto che nella lettura di singole lettere o di sequenze più lunghe come frasi o passaggi. Lo studio ha anche evidenziato differenze nell’attività cerebrale tra la lettura silenziosa e quella ad alta voce. Leggere a mente, come si suol dire, coinvolge aree cerebrali associate a molteplici richieste cognitive, mentre la lettura ad alta voce attiva maggiormente le aree uditive e motorie.

I numeri di questa innovativa ricerca

La ricerca ha utilizzato la lettura come contesto specifico del linguaggio. La loro meta-analisi raccoglie dati da 163 diversi esperimenti che utilizzano scansioni cerebrali su oltre 3 mila adulti. Gli esperimenti hanno riguardato varie attività di lettura e lingue diverse, che andavano dalla lettura di singole lettere alfabetiche a testi completi, letti sia silenziosamente che ad alta voce. “Quello che comunemente si intende per ‘lettura’ nella letteratura scientifica è solitamente l’accesso semantico, mentre ciò che tutte le attività incluse in questo studio hanno in comune è il processamento fonologico, cioè la capacità del cervello di organizzare i suoni e generare significato da questi” concludono i ricercatori. Insomma, nonostante la lettura possa sembrare un’attività unica e semplice, i risultati dello studio rivelano l’esatto contrario: si tratta di una serie di combinazioni uniche di attivazioni in varie regioni del cervello.