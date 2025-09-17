Cosa sono quelle figure misteriose dalle teste giganti scoperte in Tanzania?

Nel cuore della Tanzania centrale, un gruppo di archeologi ha riportato alla luce un sito che potrebbe riscrivere la storia dell’arte rupestre africana. Si tratta di Amak’hee 4, un riparo roccioso scoperto insieme ad altri 51 siti. Solo che, mentre gli altri sono praticamente distrutti, questo conserva pitture straordinariamente enigmatiche: tre figure antropomorfe con teste enormemente sproporzionate rispetto al corpo. Alieni? Ovviamente questa scoperta solletica la fantasia di molti. Ma procediamo con ordine: ecco cosa sappiamo.

Cosa raffigurano queste pitture rupestri

L’annuncio arriva dal team guidato da Maciej Grzelczyk, archeologo dell’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia), che ha studiato le raffigurazioni. “Queste immagini – ha detto – potrebbero fornire una chiave per interpretare altri trii simili già individuati in siti vicini, ma mai compresi fino in fondo”.

Le pitture di Amak’hee 4 sono realizzate quasi interamente con pigmento rosso, salvo cinque figure dipinte in bianco. L’usura del colore e, soprattutto, l’assenza di animali domestici fanno pensare a un’epoca precedente all’arrivo dell’allevamento nella regione, collocando il sito nell’orizzonte delle società di cacciatori-raccoglitori, almeno qualche centinaio di anni fa. Sulla parete compaiono animali selvatici come gnu, bufali, antilopi e persino una giraffa, accanto a figure umane con caratteristiche sovradimensionate.

La pittura più enigmatica

Ma è un gruppo a colpire in modo particolare. “Al centro del pannello – racconta Grzelczyk – tre figure sembrano avere teste di bufalo stilizzate. Le forme richiamano il caratteristico incavo frontale del cranio, da cui si alzano le corna, curve verso l’esterno, con le orecchie pendenti ai lati”. L’interpretazione, però, resta incerta. I Sandawe, popolazione attuale discendente degli antichi abitanti della zona, non hanno tradizioni iconografiche legate a uomini con testa di bufalo. Eppure, osserva lo studioso, le corna di bufalo giocano ancora oggi un ruolo importante in alcuni rituali, segno che il legame simbolico con l’animale potrebbe essere stato forte anche in passato.

Altri due siti rupestri in Tanzania mostrano figure simili: cosa significano?

Non è un caso isolato. Altri due siti rupestri in Tanzania centrale mostrano figure simili: trii uniti da una linea all’altezza del busto, con pose delle braccia e delle mani ricorrenti. Ad Amak’hee 4, tuttavia, le immagini sono più grandi e compongono il fulcro narrativo dell’intera scena, mentre negli altri casi le figure appaiono isolate e senza collegamento con il resto delle pitture. Il ritrovamento apre dunque nuove prospettive di ricerca: perché proprio gruppi di tre? Quale significato avevano le teste sovradimensionate? Si trattava di spiriti, divinità, antenati o rappresentazioni rituali? Per ora non ci sono risposte definitive, ma gli archeologi sono convinti che queste opere costituiscano una testimonianza preziosa della complessità simbolica delle società preistoriche della regione. Amak’hee 4 si aggiunge così alla lunga lista di misteri lasciati in eredità dall’arte rupestre africana: immagini che, a distanza di secoli, continuano a ‘parlarci’ in modi che spesso non riusciamo a comprendere fino in fondo.