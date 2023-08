Cosa mangiano i Windsor? I cibi più amati dalla Royal Family inglese

Essere reali inglesi vuol dire godere indubbiamente di vari privilegi, ma anche attenersi a molti limiti dettati dal protocollo di Palazzo, per esempio a tavola. I Windsor, infatti, per fare solo qualche esempio, al di fuori della corte e a ridosso di importanti occasioni istituzionali non possono mangiare carne cruda o poco cotta, frutti di mare, crostacei e cibi preparati con aglio e cipolla, solo per citarne qualcuno, per evitare spiacevoli inconvenienti gastrointestinali ed eventuali intossicazioni, soprattutto in pubblico. Certamente, però, le cucine reali, per pasti privati e per cene mondane, preparano spesso manicaretti e banchetti con molte golosità e leccornie gradite ai Windsor che, visti più da vicino, sono proprio buone forchette. Ecco alcune delle specialità più amate dalla Royal Family britannica.

Fish & Chips

Uno dei piatti più caratteristici del Regno Unito è il fish and chips, pesce e patatine fritte avvolti in coni di carta (un tempo nei fogli di giornale). In un’intervista rilasciata a suo figlio Tom Parker-Bowles, esperto di gastronomia, Camilla ha dichiarato che si tratta di uno dei suoi cibi preferiti, ancora più succulento se gustato insieme al suo Carlo quando i reciproci doveri istituzionali lo consentono.

Uova

Secondo il libro ‘On Royalty’ di Jeremy Paxman, re Carlo si fa servire al mattino, in serie, sette uova sode diverse per poi mangiare quella che, tra tutte, gli sembra cotta alla perfezione. A Camilla, invece, piacciono le uova strapazzate. La compianta Elisabetta le apprezzava condite con noce moscata e scorza di limone.

Pasta e pizza

In fatto di cibo, George, Charlotte e Louis, i figli di William e Kate, sarebbero dei piccoli “pozzi senza fondo”. Li ha definiti così, qualche tempo fa, la stessa madre, la principessa di Galles, quando nel programma televisivo ‘BBC Breakfast’. La futura regina ha svelato che i pargoli mangiano spesso la pasta condita con una salsa piena di formaggio. George adorerebbe in particolare gli spaghetti alla carbonara (che da grande potrà mangiare solo in privato: la pasta lunga, infatti, è bandita dai pasti dei reali quando sono in pubblico perché, quando la si gusta, si potrebbero fare rumori fastidiosi e ci si potrebbe sporcare più facilmente). Charlotte ama la pizza e si diverte ad aiutare la madre a farla impastando acqua, farina e lievito. A sorpresa Louis, come ha raccontato sempre Kate in un programma tv natalizio alla chef inglese Mary Berry, è un estimatore di… barbabietole!

Chocolate Biscuit Cake

A mettere d’accordo tutti, nella famiglia reale inglese, a quanto pare, è la Chocolate Biscuite Cake, una torta fatta con biscotti e cioccolato, con parti morbide e altre più croccanti. Un dessert che, a quel che si dice, apprezzava molto la regina Elisabetta II. E prima che le fosse imposta una rigida dieta per le sue condizioni di salute, peggiorate negli ultimi tempi del suo regno, la sovrana si concedeva spesso questa piccola golosa trasgressione a fine pasto o in accompagnamento al tè pomeridiano o, addirittura, si faceva preparare una fetta di dolce da portare via se era impegnata fuori dal Palazzo. Da bambini anche i nipoti William e Harry ne andavano matti. Ma anche da adulti le cose non sono così tanto cambiate… William, in particolare, ha voluto una torta simile con 1.700 biscotti da tè per il suo matrimonio con Kate nel 2011.