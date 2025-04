Cosa fare a Pasqua 2025: gite, eventi e idee

Pasqua con chi vuoi. Oltre alla tradizione religiosa, la Pasqua rappresenta anche un’opportunità per staccare dalla routine e godersi qualche giorno di relax. Se stai cercando idee per decidere cosa fare a Pasqua 2025 (20 aprile) ecco alcune delle migliori attività per vivere al meglio questa vacanza, da una gita fuori porta, agli eventi culturali, a semplici momenti di svago.

Gite fuori porta a Pasqua 2025: mare, montagna o campagna?

Se la primavera è la stagione perfetta per esplorare la natura che rinasce, le festività pasquali e i ponti successivi diventano l’occasione più ghiotta per viaggi e escursioni in montagna, al mare o in campagna.

La montagna, le Dolomiti, rimangono la destinazione più gettonata (troppo?) per godere i panorami magnifici, i sentieri per tutti i livelli di difficoltà e il relax delle spa e centri termali dell’Alto Adige. Un’idea particolare? la caccia all’uovo botanico di Merano.

Se invece preferisci il mare, se non te la senti ti cercare le spiagge più belle del mondo, molte località balneari in Italia sono meno affollate a Pasqua, ma già aperte e ugualmente suggestive. Per chi vive nelle grandi città, le coste della Liguria, della Campania e della Toscana sono sempre mete perfette per una gita di uno o due giorni lungo il litorale.

Ecco, la campagna potrebbe essere una destinazione alternativa: non solo la Toscana, la pianura del mantovano, l’Umbria, le Marche sono mete in cui rilassarsi nella natura, scoprire borghi poco conosciuti e mangiare bene.

Pasqua 2025 tra religione e città d’arte

Lato religioso, a Pasqua in tante città italiane si celebrano eventi unici fra spiritualità e tradizione. Roma, Napoli e Sorrento (così come tante altre città) rappresentano mete ideali per assistere a grandi processi pasquali e riti secolari che coinvolgono tutta la comunità. Da non perdere la particolare Processione dei Misteri di Campobasso o quella di San Giuseppe a Roma, fra le più suggestive. Una buona idea anti-folla è girare Roma in bici.

Nel periodo pasquale sono numerosi anche gli eventi culturali: molti musei e gallerie d’arte organizzano mostre speciali in occasione delle festività. A Roma, ad esempio, il Museo Nazionale Romano e la Galleria Borghese prevedono aperture straordinarie. Anche in altre città d’arte, come Firenze e Venezia, sono numerose le iniziative volte a valorizzare l’arte e la cultura.

Pasqua e gastronomia: alla scoperta di piatti tipici

La Pasqua è anche un momento speciale per scoprire e gustare piatti tipici della tradizione, al di là della colomba e delle uova al cioccolato (ma attenti ai prezzi!).

Per il pranzo della domenica, in Toscana si prepara l'agnello al forno, in Sicilia si mangiano piatti a base di ricotta e fave. In molte zone del sud Italia, il pranzo include piatti a base di pesce come il baccalà. A Roma, la tradizione è quella dell'abbacchio alla scottadito.

Pasqua 2025 con i per bambini

Alcune idee anche per i più piccoli: molte località turistiche e parchi tematici organizzano eventi speciali dedicati ai bambini. Un’idea che piace sempre molto è la caccia alle uova di Pasqua, organizzata in diversi parchi naturali e ville storiche con premi e sorprese per i partecipanti.

Una soluzione per tutta la famiglia può essere invece un parco divertimenti: Gardaland, Mirabilandia e Cinecittà World sono solo alcune delle opzioni che offrono attività pasquali speciali con spettacoli e laboratori creativi.