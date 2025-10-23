Cosa è la fantomatica macchina di Majorana e perché è ‘entrata’ in Senato Il dispositivo “leggendario” del fisico teorico Ettore Majorana sarebbe in grado di generare energia illimitata, trasformare la materia e ringiovanire gli essere viventi. Il marchingegno incuriosisce la politica ma sconcerta la scienza: ecco perché