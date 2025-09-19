Cosa c’è da sapere sulla mostra di Tolkien che apre oggi a Trieste

Trieste, 19 settembre 2025 – Oggi, 19 settembre 2025, inaugura a Trieste la mostra “Tolkien. Uomo, Professore, Autore", ospitata al Salone degli Incanti. Dopo le tappe di Roma, Napoli, Torino e Catania, l’esposizione arriva nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia con reperti esclusivi: la toga accademica di Oxford, copie non corrette dei suoi scritti, memorabilia, arte fantasy e illustrazioni, per offrire sia agli appassionati che ai neofiti un ritratto completo del creatore della Terra di Mezzo.

Sommario

La mostra “Tolkien. Uomo, Professore, Autore” racconta prima di tutto la persona dietro il mito: John Ronald Reuel Tolkien non è solo l’autore de Il Signore degli Anelli, ma un filologo, un professore, un viaggiatore del linguaggio. Uno degli elementi più suggestivi dell’esposizione è la toga accademica che Tolkien indossava durante gli anni di insegnamento a Oxford (1925-1959), in mostra per la prima volta in Italia. Nel percorso espositivo non mancano manoscritti autografi, lettere, copie originali dei suoi testi e una selezione di opere d’arte ispirate all’universo fantasy tolkieniano.

La locandina della mostra di Tolkien a Trieste

Il racconto non si ferma alla narrazione biografica: lungo il percorso espositivo emergono la potenza evocativa delle sue creazioni — Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, Il Silmarillion — e il ruolo pionieristico di Tolkien nell’epica fantasy. Le illustrazioni originali, tra cui quelle di David Wenzel per Lo Hobbit, e opere di artisti internazionali, aiutano a comprendere come visualizzare la Terra di Mezzo sia diventato ormai parte della cultura popolare globale. Non manca infine un richiamo agli adattamenti cinematografici: dal film d’animazione di Ralph Bakshi fino alla celebre trilogia diretta da Peter Jackson, che ha trasformato la saga in un fenomeno planetario capace di conquistare ben 17 premi Oscar.

Particolare rilevanza viene data al suo rapporto con il nostro Paese. “Sono innamorato dell’italiano, e mi sento alquanto sperduto senza la possibilità di provare a parlarlo”, scriveva in una lettera. La mostra dedica spazio alle tappe del viaggio che compì nel 1955, da Venezia ad Assisi, documentato da fotografie e ricordi che testimoniano la sua fascinazione per l’arte e il paesaggio italiani. A questo si aggiungono i legami con studiosi e intellettuali italiani che, negli anni, hanno contribuito a diffondere e a interpretare la sua opera.