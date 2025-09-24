Cosa cambia dopo l’equinozio d’autunno

Lunedì 22 settembre 2025 alle 20:19 (ora italiana) il Sole ha attraversato l’equatore celeste, istante che coincide con l’equinozio d’autunno e l’inizio di una nuova stagione. Ci siamo lasciati l’estate alle spalle, anche se il sole continuerà ad affacciarsi trasformando i boschi e i parchi cittadini con lo spettacolo del foliage, tipico della fine di settembre e del mese di ottobre.

Con l’equinozio d’autunno giorno e notte si avvicinano all’uguaglianza, ma subito dopo le ore di buio iniziano a prevalere. Si tratta di un cambiamento che nei prossimi mesi influenzerà la durata della luce e i ritmi quotidiani, ma anche la percezione psicologica della stagione, segnando il passaggio dall’estate alle lunghe notti della stagione fredda.

Luce e durata del giorno

Alle nostre latitudini, già da fine settembre, il Sole tramonta con un anticipo di alcuni minuti ogni giorno. È il segnale che le giornate si stanno accorciando: al calar del Sole il buio avanza in fretta.

Il cambiamento nella luce della sera e del mattino diventa più marcato al ritorno dell’ora solare, previsto per domenica 26 ottobre 2025. Con il cambio dell’ora chi esce da scuole e uffici troverà il buio già verso la fine del pomeriggio, ma per chi deve iniziare la giornata molto presto la sveglia sarà un po’ più facile perché l’alba arriverà un’ora prima rispetto all’orario legale.

Cosa cambia nel ritmo quotidiano

La riduzione delle ore di luce modifica il nostro rapporto con il tempo. La sera arriva prima, motivo per cui durante i mesi invernali le attività all’aperto tendono a diminuire e si passa più tempo in ambienti chiusi. L’autunno rappresenta un’occasione preziosa per ricaricarsi di luce e vitamina D trascorrendo tempo nella natura, quando possibile. Svolgere piccole commissioni a piedi o in bicicletta può essere un’ottima idea per passare un po’ di tempo all’aperto, ogni giorno.

Anche i ritmi biologici gradualmente si adattano: la produzione di melatonina, l’ormone che regola il sonno, risente della diminuzione della luce naturale, portando molte persone ad avere più bisogno di riposo. Per chi vive nelle città, l’equinozio segna anche un ritorno a routine più scandite: lavoro, scuola e gli impegni presi, insieme alle giornate più brevi, danno l’impressione di un tempo che corre veloce.

Effetti sulla psicologia e sull’umore

L’arrivo dell’autunno non è solo un fatto astronomico: influenza l’umore e il benessere psicologico. La diminuzione della luce solare riduce la produzione di serotonina, neurotrasmettitore legato al buonumore, e può favorire sensazioni di malinconia o calo di energia. In alcune persone si manifesta il cosiddetto Seasonal Affective Disorder (SAD), la depressione stagionale che accompagna il passaggio alla stagione buia.

Tuttavia, il cambiamento può anche essere percepito come un’occasione positiva: il tempo più fresco favorisce la concentrazione, mentre l’intimità data dalle serate più lunghe e fredde diventa stimolo per dedicarsi a letture, film e attività domestiche. La stagione fredda è tempo da vivere in famiglia e in compagnia di se stessi, rilassando la mente e cogliendo le ispirazioni del momento, in connessione con il nostro mondo interiore.