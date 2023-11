Cortellesi da record. Venti milioni di motivi

Oggi Paola Cortellesi compie cinquant’anni. E ha molto da festeggiare perché il film con cui ha esordito alla regia, C’è ancora domani, nelle sale dal 26 ottobre, ha superato il traguardo dei 20 milioni di euro d’incasso. Un risultato straordinario che un film italiano non raggiungeva da tempo, dal 2020 con Tolo Tolo di Checco Zalone (oltre 46 milioni d’incasso) e che la fa salire sul podio dei maggiori incassi del 2023, dietro soltanto a kolossal americani come Barbie e Oppenheimer. Altri due film italiani importanti, ugualmente ancora nelle sale, Io capitano di Matteo Garrone e Comandante di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, sono arrivati rispettivamente un po’ oltre i 4 milioni e 220mila euro il primo, e a 3 milioni 332mila euro il secondo: buoni risultati ma che fanno capire l’eccezionalità dei dati di C’è ancora domani.

Una marcia trionfale quella del film della Cortellesi, presentato in apertura della Festa del Cinema di Roma e accolto da subito con grande calore. Ma i risultati sono andati oltre ogni previsione e non si può parlare ‘soltanto’ di un successo, come pure la Cortellesi da attrice ne ha collezionati tanti, vedi Come un gatto in tangenziale. Ma C’è ancora domani è diventato un caso, un qualcosa di cui tutti parlano, che ha riempito servizi televisivi e pagine di giornali. Forse perché, oltre ad essere un bel film, ben scritto, ben diretto e con bravi attori, ha affrontato un argomento duro, difficile, ma di cui bisognava e bisogna parlare, dimostrando che il pubblico, stanco delle commediole sfornate a ripetizione, al cinema vuole qualcosa di più.

Delia, la protagonista del film, interpretata dalla stessa Cortellesi, è vittima di un marito violento che la picchia e la umilia. Una storia ambientata nell’Italia del ’46, ispirata ai racconti che ascoltava dalla mamma e dalle nonne ma che rimandano al presente, con la cronaca che fa rabbrividire con vicende tragiche come quella di Giulia Cecchettin. "Non c’è nulla di casuale nei rimandi al mondo contemporaneo. Accadeva allora, accade oggi. Il patriarcato ancora resiste", ha sottolineato la Cortellesi, che ha dedicato il film alla figlia ‘Lauretta’, come a farla partecipe di quei racconti che lei ascoltava da bambina.

E due giorni fa, il film è stato visto contemporaneamente da 5.600 studenti di 365 scuole di varie regioni e a Roma, la regista ha parlato agli studenti delle superiori del film, di violenza sulle donne, di femminicidi. Ieri invece è stato proiettato al Senato, nella sala Koch. Un tema drammatico, una storia amara, quella di C’è ancora domani ma affrontata con tocco lieve, con l’immagine delle donne che, il 2 giugno 1946, vanno felici, per la prima volta, a votare: un finale che apre alla speranza di un futuro diverso.