Uno dei lavori del bravo giornalista è trovare la persona giusta per spiegare concetti complessi in maniera chiara e autorevole: la pandemia di Coronavirus, che porta il rischio di contrarre la malattia Covid-19, ha reso necessario chiamare in causa virologi, infettivologi, epidemiologi e medici, allo scopo di raccontare a lettori e spettatori cosa sta succedendo, come la scienza sta affrontando la sfida e quali sono le cautele da adottare per salvaguardare la salute di tutti. Così sono balzati agli onori delle cronache personaggi che fino a un anno fa erano sconosciuti, pur essendo preparatissimi nel loro campo, e tutti noi abbiamo imparato a riconoscere i volti e le voci di Walter Ricciardi, Andrea Crisanti, Massimo Galli, Ilaria Capua, Antonella Viola, eccetera. Ciò ha spinto Mediamonitor.it e Cedat 85 a effettuare un'indagine per scoprire quali sono i professionisti più gettonati sui media.





Scienziati e medici, le star dei media

La top 15



La ricerca si è posta l'obiettivo di analizzareper stabilire quali nomi sono citati più spesso. Sono stati presi in considerazione quotidiani e periodici cartacei, siti web di testate giornalistiche, radio, televisioni e blog, estendendo il monitoraggio agli ultimi trenta giorni. Va da sé che essere citati, come se chi sta al primo posto fosse più competente di chi si trova al decimo. Bisogna infatti tenere conto di fattori estranei alla preparazione scientifica, che però possono incidere sulle menzioni dei media. Per esempio: Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, ha avuto un picco di notorietà quando l'ex premier è stato ricoverato. Per contro, Silvio Brusaferro ha scontato la sospensione della quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile.Prima di leggere la top 15 vale la pena di aggiungere un dato: un'analoga analisi era stata effettuata nel corso di aprile, in pieno lockdown, e dunque è stato possibile capire anche. È la ragione per la quale indichiamo, dopo il numero di citazioni, anche le posizioni guadagnate o perse.1), consulente speciale del ministro della Salute sull'epidemia e professore di Igiene generale e applicata all'università Cattolica (4.725 citazioni / + 1 posizione rispetto ad aprile)2), virologo dell'Università di Padova (3.291 citazioni / + 8 posizioni)3), primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano (2.705 citazioni / + 1 posizione)4), virologo e supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio di Milano (2.035 menzioni / + 5 posizioni)5), presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (1.574 citazioni / - 4 posizioni)6), direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova (1.335 citazioni / + 6 posizioni).7), epidemiologo dell'Università di Pisa e assessore alla Sanità e al Welfare della Regione Puglia (1.272 citazioni / + 4 posizioni)8), presidente della Fondazione Gimbe (1.045 citazioni / new entry)9), presidente del Consiglio superiore di sanità (1.087 citazioni / - 3 posizioni)10), immunologa dell'Università di Padova (803 citazioni / new entry)11), a capo del One Health Center of Excellence all'Università della Florida (794 citazioni / - 3 posizioni)12), virologo dell'ospedale San Raffaele di Milano (822 menzioni / - 10 posizioni)13), primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi (561 citazioni / new entry)14), epidemiologo e direttore della Prevenzione del ministero della Salute (438 citazioni / - 7 posizioni)15), virologo dell'Università di Padova (423 citazioni / - 1 posizione)