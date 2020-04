Il Coronavirus in poche parole, tutto sulla docuserie

Il trailer sottotitolato in italiano

Come vedere il primo episodio e quando arrivano i successivi

La scienza sta ancora tentando di comprendere alcuni aspetti di Covid-19, ma ormai abbiamo abbastanza informazioni per parlarne in maniera seria: è quanto accade nella serie TV documentaria 'Il Coronavirus in poche parole', realizzata a tempo di record per fornire ad abbonate e abbonati di Netflix un quadro della situazione che sia il più chiaro possibile. Il primo episodio (su tre previsti) si trova nel catalogo dei contenuti in streaming da domenica 26 aprile.Stiamo parlando di uno spin-off di 'Explained', docuserie prodotta da Vox Media e trasmessa da Netflix. Il format prevede di scegliere un argomento per ogni episodio e di spiegare per bene di cosa si tratta, ricorrendo a esperti e ad esempi: c'è stata la puntata sulla criptovaluta, quella sull'editing genomico, ma anche su argomenti meno impegnativi come la musica pop sudcoreana o gli eSport (cioè il mondo dei videogiocatori professionisti).'Il Corinavirus in poche parole' è una miniserie di tre episodi che fa il punto sulla situazione relativa alla pandemia da Coronavirus. Compito tutt'altro che semplice se teniamo conto che alcuni aspetti scientifici sono ancora da chiarire e che è difficile ragionare su ciò che ci attende. Con le parole della showrunner Claire Gordon: "Abbiamo cercato di essere il più onesti possibile riguardo alle incertezze che ancora oggi esistono".Curiosità: la voce narrante in lingua inglese è quella dell'attore J.K. Simmons, vincitore di un Oscar grazie al film 'Whiplash' e famoso anche per avere interpretato 'Juno' (era il padre della protagonista') e alcuni film dell'universo cinematografico Marvel (è J. Jonah Jameson, il direttore di giornale Daily Bugle).La prima puntata è disponibile all'interno del catalogo dei contenuti in streaming di Netflix. Spiega in che modo il Coronavirus è diventato una pandemia globale e quali sfide pone alla scienza e alla medicina. Avrebbe dovuto essere prodotta nell'arco di dieci settimane, ma è stata montata in tempo record (due settimane e mezzo), grazie soprattutto al fatto che molte interviste erano state girate prima del lockdown, quando si stava lavorando a un generico episodio sulle pandemie.Le altre due puntate arriveranno in estate e saranno dedicate a come si cerca un vaccino e a come cambia la vita delle persone durante una pandemia di questo tipo, anche in termini di impatto psicologico.