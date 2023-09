Quali sono le coppie fitness più famose di internet

“Chi si somiglia si piglia”, dice un noto proverbio. È un principio che vale certamente anche per molte delle fitness couple più invidiate in circolazione. Sono personaggi belli (per non dire bellissimi), facoltosi, sempre sotto ai riflettori e con un fisico invidiabile. Certo non si tratta di corpi, per così dire, miracolosi: molti di loro passano ore ad allenarsi, in palestra o outdoors e pongono estrema attenzione all’alimentazione. D’altra parte, come si dice, “chi bello vuole apparire un po’ deve soffrire”. Vediamo dunque quali sono le coppie più affiatate anche da un punto di vista prettamente sportivo, e non solo sentimentale.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

A Cristiano Ronaldo “piace giocare facile”: trattandosi di un calciatore numero uno al mondo è praticamente scontato che abbia addominali d’acciaio e nemmeno un filo di grasso. Ma anche la sua compagna, la modella Georgina Rodriguez, non se la cava male: mentre il fidanzato è impegnato sui campi, l’influencer si dedica a glutei e cosce eseguendo jump squat e passando molto tempo in cyclette.

Melissa Satta e Matteo Berrettini

Sono stati senza ombra di dubbio la coppia più chiacchierata dell’estate 2023: dopo essersi conosciuti ad una cena a Miami, l’ex velina e il tennista non si sono mai più lasciati nemmeno per un secondo. Lui è considerato uno degli sportivi più belli in Italia e nel mondo e vanta un fisico invidiabile grazie ad anni di allenamenti sui campi da tennis, mentre lei è da tempo appassionata di fitness e svolge regolarmente esercizi cardio a corpo libero, pilates e ovviamente gioca a sua volta a tennis.

Victoria Beckham e David Beckham

Tra le coppie più invidiate al mondo c’è senza dubbio quella dei “Beckhams”, composta dall’ex calciatore britannico e dall’indimenticabile Posh Spice: per loro due il tempo non sembra essere mai passato. Entrambi sfoggiano corpi tonici frutto di anni di allenamento quotidiano.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

Si tratta probabilmente della fitness couple per eccellenza: dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, l’ex velina di Striscia la Notizia ha ritrovato l’amore nel suo personal trainer, con il quale si è allenata per mesi. Canalis, che oggi ha 45 anni e vanta un fisico da modella di Victoria’s Secret, aveva presentato ai suoi follower il (futuro) fidanzato in diverse occasioni, pubblicando i video dei suoi duri training negli Stati Uniti sul suo profilo Instagram. Cimpeanu, dal canto suo, è un apprezzato campione di kickboxing.

Elsa Pataky e Chris Hemsworth

I profili Instagram dell’attore volto di Thor e della moglie, a sua volta attrice, parlano molto chiaro: per mantenersi sempre in forma e in salute i due si allenano duramente e molto spesso insieme, visto che condividono oltre a tre splendide figlie anche lo stesso allenatore. Le loro attività preferite? Surf, escursionismo e soprattutto boxe.