Convenienza, la nuova bontà

di Pupo

Il mondo non si divide sempre fra bontà e cattiveria ma, spesso, tra convenienza e sconvenienza. Qualsiasi essere umano ti sia contro, lo sarà prevalentemente perché non gli conviene esserti a favore.

E, naturalmente, viceversa.

C’è chi sostiene che gli ideali di un tempo non esistano più. Io, ahimè, dubito addirittura che siano esistiti! Troppo romantici, troppo elevati, per essere così, come ce li hanno raccontati, veri. Perciò, imparate a non prendere mai troppo sul serio

le critiche e le offese dei vostri detrattori e, naturalmente, non esaltatevi quando vi coprono di complimenti ed elogi. Non lo fanno né per odio e né per amore. Quasi sempre, ripeto, è solo una banale questione di convenienza.