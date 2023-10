Conto alla rovescia per Lucca Comics & Games. Aspettando Urasawa, Zerocalcare e Manara

Conto alla rovescia di avvicinamento a Lucca Comics & Games, la grande festa del fumetto, dei giochi, dell’animazione e della letteratura per ragazzi, dal 1° al 5 novembre. Il programma, come sempre sconfinato, per il fumetto vede la presenza di Naoki Urasawa (foto) e una folta pattuglia di grandi autori giapponesi. Da non perdere l’irlandese (ma ormai trapiantato negli Usa) Garth Ennis, il grande Frank Miller con il suo 300, ovviamente Zerocalcare con l’enciclopedia dei suoi personaggi, i 75 anni di Tex Willer, l’incontro con Milo Manara (moderato dalla direttrice di QN, Agnese Pini), quello con Jim Lee, il fumetto di Max Pezzali e tanto altro.