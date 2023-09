Conti Tale e quale: "A Sanremo? Mai dire mai"

Roma, 22 settembre 2023 – Niente discussioni, niente battibecchi. Nella televisione di Carlo Conti non si fa. Se in altri programmi tra giudici e concorrenti spesso manca poco che si arrivi alle mani, nel suo Tale e quale show non è consentito. Perché è un programma, sottolinea Conti, all’insegna del divertimento e della leggerezza. E anche, va dato atto al conduttore fiorentino, del garbo. E sarà così anche questa volta, con Tale e quale che taglia il traguardo della tredicesima edizione. Da oggi, otto puntate in prima serata su Raiuno. Stessa collaudata giuria composta da Loretta Goggi (presente dalla prima edizione e che non ha saltato una puntata), Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. I dodici, non concorrenti ma protagonisti, come Conti li chiama e li considera, sono: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo (figlia della showgirl Stefania Rotolo, morta nel 1981 a 29 anni), Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra e Scialpi. Alle loro imitazioni, si aggiungeranno quelle di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Carlo, come si costruisce un successo che dura nel tempo?

"Dura da dodici anni, il primo anno ne facemmo due edizioni. Per durare bisogna rimanere al passo con i tempi, introducendo ogni anno cambiamenti anche piccoli, come abbiamo fatto aprendoci ai social. E poi c’è un grande impegno da parte di tutti i settori, dal trucco al parrucco a chi confeziona i costumi. Impegno e dedizione da parte dei dodici protagonisti che ogni settimana, aiutati dai nostri bravissimi coach, lavorano duro per riuscire a offrire un’esibizione convincente".

Dopo tanto impegno e fatica, è difficile per loro accettare i giudizi, a volte non teneri?

"La parola d’ordine è divertimento. Devono divertirsi e approfittare di questa vetrina, in particolare i più giovani, per mostrare il loro valore. Il giudice può dire quello che vuole e il protagonista deve ascoltare e non mettersi a battibeccare. È stato così anche per Valeria Marini e Alba Parietti. Quelle osservazioni serviranno per fare meglio la prossima volta. Niente polemiche e niente discussioni. Tale e quale è un varietà, un programma che deve piacere a tutta la famiglia e portare nelle case leggerezza e divertimento".

Molto importante la scelta dei dodici protagonisti.

"È una scelta difficile mettere insieme un cast variegato, con artisti più noti ed esperti, altri più giovani e desiderosi di dimostrare il loro talento. Mi fa piacere in questa edizione ritrovare Maria Teresa Ruta con la quale trent’anni fa conducevo il pomeriggio di Raiuno".

C’è anche la figlia della straordinaria Stefania Rotolo.

"A Jasmine verranno affidate le imitazioni dei cantanti di colore, per la questione del blackface. Lo facciamo per delicatezza, anche se mi sembra eccessivo ritenere offensivo il tingersi la faccia di scuro in un varietà. Speriamo che nessuno si offenda se a Jasmine chiederemo di imitare anche un cantante bianco".

C’è stata una defezione.

"Cristina Scuccia (l’ex suor Cristina ndr) ci aveva posto delle condizioni che non potevamo accettare (non voleva imitare personaggi trasgressivi, riferisce Malgioglio, e voleva scegliere chi imitare ndr). Una scelta legittima da parte di Cristina, e siamo felici di avere al suo posto Jo Squillo".

Ci sono stati molti cambiamenti in Rai, nuovi direttori, nuovi assetti, ma lei è sempre saldamente al suo posto.

"Io mi presento con il mio lavoro, con i miei risultati, a volte più positivi altre volte meno. Sono un giullare della televisione, non lancio proclami. Non ho mai avvertito pressioni da parte dei partiti e ho sempre avuto carta bianca. Nel bel mezzo di tutti questi avvicendamenti, a giugno scorso scadeva il mio contratto e mi è stato rinnovato per altri tre anni. Ho iniziato nel 1985 con Discoring e nel 2025 festeggerò quarant’anni di carriera".

Quindi potrebbe esserci anche la possibilità di tornare a condurre Sanremo?

"Mai dire mai. In ogni caso sono d’accordo con Amadeus che ha tolto la gara a eliminazione, presente nei tre Sanremo che ho condotto. È giusto che nessuno dei cantanti venga eliminato e questo non toglie nulla al pathos del Festival".

Quali sono stati i momenti più importanti di questa sua brillante carriera?

"Tanti. È stato importante l’incontro con Leonardo Pieraccioni e con Giorgio Panariello. Essermi licenziato dopo tre anni in ufficio. E ancora quando, nel 1977, ho bussato alla porta di una radio privata e ho chiesto, avete bisogno di un dj? Ma in assoluto il momento più importante è stato quando il mi’ babbo e la mi’ mamma hanno deciso di mettermi al mondo".