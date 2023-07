Contadino e aristocratico, il secolo di Balestra

di Alberto Bertoni

Tito Balestra ha avuto la ventura di trascorrere la sua non lunga vita (nato a Longiano, in Romagna, nel 1923, vi è morto nel 1976) nell’unico tempo novecentesco in cui l’ambiente culturale italiano ha conosciuto i benefici di quella che Leopardi a suo tempo auspicava come “società stretta”: un tempo compreso fra l’immediato secondo dopoguerra e i primi anni settanta, nel quale poté dispiegarsi un dialogo proficuo e più di sempre equilibrato fra produzione e ricezione artistica, intraprese editoriali e committenze pubbliche, vita autonoma delle riviste e contrapposizioni non fittizie fra opposte Weltanschauungen espresse in forma simbolica, trasmissione delle arti nei curricula scolastici e coinvolgimento dei media in un’opera di divulgazione e di acculturazione “in orizzontale” il più possibile allargate.

Dalla specola finalmente “capitale” di Roma, grazie anche al circuito virtuoso che era venuto creandosi fra il cinema e le arti tradizionali, comprendendo in ciò l’estetica del nuovo elettrodomestico di massa, una televisione non priva di intenti pedagogici, Tito Balestra – che a Roma arriva a ventitré anni, nel 1946 – può sviluppare la propria vocazione di connaisseur e collezionista di opere d’arte figurativa. Non si è laureato, ma è già capace di manifestare un gusto tutt’altro che generico di radice e vocazione emiliano-romagnola, grazie ai dialoghi con l’amico pittore Menghi e con il sodale scrittore Cino Pedrelli, interagendo anche con più anziani ma assai produttivi modelli “misti” – fra letteratura e pittura – quali Alfredo Panzini, Marino Moretti e Filippo de Pisis, oltre a Giuseppe Raimondi e Giorgio Morandi. (...)

Non si deve tuttavia dimenticare, fin da questi primissimi anni di dopoguerra, che suo polo primo di attrazione e di coinvolgimento rimane pur sempre la poesia. Entro un contesto così ricco di stimoli e di contraddizioni “teoriche”, di chiacchiere e di riflessioni lungimiranti attorno al senso e alla funzione delle arti sulla scena per natura multiforme della capitale di un paese finalmente democratico, Balestra s’impegna infatti a tener fede ad alcuni punti fermi della sua personalità e del suo rapporto con una società delle arti tanto vivida ma anche tanto contraddittoria, ben sapendo che posizioni intellettuali e stili di vita, relativismi interpersonali e fedi apparentemente incrollabili rimandano comunque a quella pluralità autentica di esperienze e sentimenti, accensioni sentimentali e filtri intellettuali che vuol essere anzitutto sottratta alle mode fuggevoli degli -ismi.

Così, in estrema sintesi, a definire il contesto ideale e umano entro il quale si sviluppa la trentennale storia poetica di Tito Balestra è intanto doveroso definirne tre capisaldi che si stagliano al di sopra della sua attrazione fatale per l’universo figurativo: 1) la sua fedeltà a una sinistra non strutturata ma “disorganizzata”, da condividere con un Flaiano, un Tallarico, un Pannunzio e (...) un Maccari; 2) la contraddizione a vista – se si presta fede a un osservatore acuto come Alfonso Gatto – fra un’apparenza da “uomo rozzo”, “di campagna”, cui piacciono il vino e la buona tavola, e la sostanza interiore di un “aristocratico” che considera “la libertà non un diritto pregiudiziale ma un dovere quotidiano”; 3) last but non least, la fedeltà a una pratica costante e forse incallita di autore di versi in prima persona piuttosto che di interprete e conoscitore solo molto fintamente dilettante.

Anche da questo punto di vista, però, il miglior strumento critico per intenderne nella sostanza più vera (e non di rado mimetizzata) la sequenza ravvicinata dei due libri di versi pubblicati da Garzanti nella prestigiosa collana “verde” – calati già nei per lui terminali anni settanta – è quello del paradosso. Gli antesignani più diretti del Balestra poeta, date generazione e origine dell’autore longianese, potrebbero d’acchito riferirsi a una tradizione di lirica vagamente idillica o classicamente bucolica, riconducibile a un Pascoli scolastico, post-crepuscolare e non estraneo, in certi suoi esiti novecenteschi, alla poetica di Saba. Al contrario, la poetica di Balestra trova espressione migliore nell’epigramma e in una opposizione mai risolta in sintesi di gioconon gioco: “Il mio gioco continua, triste gioco di parole usuali: raccontare giudicare schernire. Non è gioco, ma mi incanta ugualmente.”