Conoscenza e scoperta di manga e fumetti. Tre giorni ad Aprilia

Tre giorni di puro divertimento ad Aprilia (Latina) che il 22, 23 e 24 settembre ospita al Focarile ’Aprilia Books & Comics’ sotto la direzione artistica di Remigio Messina, art director dello studio di animazione Officina Animata, promotrice e anche casa editrice dell’evento. La sua finalità principale è quella di valorizzare e promuovere la lettura rendendo di facile accesso ai partecipanti, soprattutto i più giovani, iniziative di crescita educazionale, ospitando e offrendo opere di artisti e di case editrici sia di provenienza locale che nazionale e internazionale. Il programma è ricco di seminari, conferenze e incontri con gli autori e le case editrici unitamente a iniziative di carattere più popolare come i cosplay.

Inoltre Officina Animata lancerà due prodotti editoriali: ’Red Shield’, storia di un super eroe tutto italiano presente nelle copertine sia di questa che dell’edizione precedente. Il fumetto, disegnato da Roberto Cianfarani, nasce, inizialmente, in 3D dalla mano di Remigio Messina ma dopo tante richieste, arrivate dal pubblico della prima edizione, lo studio Officina Animata decide di farne una serie a fumetto ma tradizionale, in stile Marvel.

Sarà inoltre presentata ’Officina Manga’, una rivista che vuol essere vetrina per emergenti e raccolta di pagine didattiche su come imparare lo stile manga. Tra le firme di spicco, Paolo Zeccardo, tra i mangaka più popolari d’Italia e tra i pochi ad aver vissuto, lavorato e pubblicato direttamente in Giappone e Paola Cianfarani, una delle prime italiane ad aver disegnato manga. Ampia l’area espositiva cui si aggiunge un ameno laghetto.