Confronti su etica e tecnologia “Festivaldeigiovani“ a Gaeta

La Luiss torna a Gaeta. Da oggi a venerdì l’Università intitolata a Guido Carli sarà Partner del Festivaldeigiovani, l’iniziativa dedicata all’ascolto e al confronto di ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, nata da un’idea di Noisiamofuturo e promossa dal Comune di Gaeta. La VIII edizione prende il titolo di The n-human Revolution, alla ricerca di un equilibrio tra intelligenza artificiale ed intelligenza emotiva, automazione e creatività, tecnologia ed etica, esplorando modelli di riferimento, convinzioni e aspirazioni delle nuove generazioni.

Luiss, nelle tre giornate del Festival, offrirà un programma ricco di iniziative sui temi più attuali di un mondo in profonda trasformazione, dalla legalità alla crescita personale, dall’inclusione all’intelligenza artificiale. La postazione dell’ateneo, all’interno del Village, sarà il punto di riferimento per le ragazze e i ragazzi interessati a conoscere le caratteristiche dell’offerta formativa Luiss, salita quest’anno al 14° posto al mondo per gli Studi Politici ed internazionali nella classifica QS Ranking by Subject 2023, oltre che nella Top 50 mondiale per le aree di Business e Legge.