Condividere la stessa casa da anziani: cos’è il senior co-housing e come funziona

Si sa che ad un certo punto della loro vita, le persone anziane possono diventare in qualche modo un impegno anche per gli stessi affezionati parenti. Inoltre, molte persone in là con l’età tendono a soffrire di solitudine, proprio perché non sempre ci sono persone disposte ad aiutarli nelle loro vite quotidiane. Ecco dunque che in questo contesto recentemente ha iniziato a diffondersi un fenomeno interessante, quello del senior co-housing, che vale sicuramente la pena approfondire.

Cos’è il senior co-housing, spiegato in termini semplici

Con il termine di origine inglese si fa riferimento alla possibilità per le persone anziane, solitamente sopra i 65 anni di età, di vivere insieme ad altre persone altrettanto agé in strutture apposite, caratterizzate da molti spazi comuni dove gli inquilini possono passare molto tempo insieme. Non si tratta di una novità assoluta, ma di una sorta di esperimento abitativo che già da diversi anni ha preso piede soprattutto nei Paesi del Nord Europa e in Nord America. Risulta dunque evidente che in una situazione simile, non soltanto gli anziani avranno della semplice compagnia durante le loro giornate, ma potranno al contempo fare riferimento ad un reciproco supporto fondamentale per le loro faccende quotidiane. Vivendo insieme, le persone di una certa età potranno così darsi una mano a vicenda facendo la spesa, occupandosi delle faccende domestiche, sbrigando le pratiche burocratiche più complesse. In numerosi spazi di co-housing, già creati oltreoceano, sono inoltre previsti spazi appositi per l’assistenza medica, oltre ovviamente a zone comuni per giocare a carte, guardare la televisione, dedicarsi al giardinaggio eccetera. Non si tratta, evidentemente, di una situazione che possa in alcun modo sostituire una casa di riposo, dove le persone ricoverate contrariamente al senior co-housing non sono purtroppo autosufficienti.

Tutti i vantaggi di questa soluzione abitativa

Risulta dunque evidente come una scelta di questo tipo abbia praticamente solo lati positivi. Tra i vantaggi troviamo infatti la possibilità di sviluppare una progettualità condivisa con altre persone per gli ultimi anni della propria vita, nei quali chissà qualcuno potrebbe persino trovare l’amore. Ma c’è di più. Il senior co-housing può aiutare gli anziani a ridurre i costi della vita di tutti i giorni, legati per esempio alla spesa o alle bollette, sempre piuttosto alte soprattutto nel caso dei grandi appartamenti. Da questo punto di vista, il co-housing degli anziani ha un valore importante anche dal punto di vista della sostenibilità, visto e considerato che spesso tali strutture, aiutando a ridurre i consumi, vantano un minor impatto ambientale. In generale, infine, vivere insieme ad altre persone anziane ha un valore estremamente prezioso anche da un punto di vista psicologico: una persona non più giovane potrà sempre trovare qualcuno con cui parlare, sfogarsi, ridere e piangere, esprimendo emozioni che sarebbero altrimenti rimaste inespresse se si fosse trovata da sola.

La situazione in Italia

Contrariamente all’estero, nel nostro Paese non esistono ad oggi strutture adibite per il senior co-housing, perlomeno da un punto di vista legale. Ciò significa che l’opzione è certamente possibile, senza però essere momentaneamente regolamentata dalla legge. Si tratta, in buona sostanza, di una decisione che un gruppo di anziani può prendere con un’auto-regolamentazione e trovando una struttura adeguata alle loro necessità. Ad ogni modo, nel nostro Paese è sempre più diffusa anche un’altra soluzione, altrettanto valida: sono infatti sempre di più le persone anziane che decidono di ospitare studenti universitari alla ricerca di un posto dove vivere, in un periodo storico in cui gli affitti sono ormai alle stelle. A fronte di un aiuto nella vita di tutti i giorni e/o di un affitto (spesso simbolico), le persone anziane offrono a ragazzi e ragazze (ma anche lavoratori) un posto dove vivere. Anche in questo caso si tratta di uno scambio alla pari, dove ognuna delle parti in gioco trarrà un vantaggio personale e potrà, perché no, arricchirsi e imparare qualcosa dall’altro.