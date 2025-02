Concorso di poesia. Montegiordano diventerà il paese dei versi d’amore

Montegiordano (nella foto), in provincia di Cosenza, diventerà ’Il Paese della Poesia d’Amore’. Gioiello incastonato tra le colline e il mar Jonio, lungo la costa jonica cosentina nota come Costa degli Achei per testimoniare l’antica presenza greca. Il paese diventerà il palcoscenico di un concorso di poesia, grazie alla sinergia tra il sindaco Rocco Introcaso e l’ideatore del progetto, Giuseppe Aletti.

"Ospiteremo, nella terza settimana di luglio, la cerimonia di premiazione del concorso ’Verrà il Mattino e Avrà un Tuo Verso’, giunto alla sua XXII edizione – spiega Introcaso –. Il contest prevede la pubblicazione delle poesie vincitrici su caratteristiche stele di ceramica che ornano, dal 2009, i luoghi, scelti da Aletti nel circuito dei ’Paesi della Poesia’.

"Ma c’è una novità – prosegue il primo cittadino –. I testi riprodotti sulle stele, saranno dedicati ad una tema specifico, ovvero l’amore e, oltre alle poesie, questa possibilità è aperta anche alle canzoni che parteciperanno al concorso. Le sei poesie vincitrici saranno pubblicate sulle stele di ceramica maiolicata, posizionate sulle abitazioni di di Montegiordano, che diventerà così il primo paese della Poesia d’Amore in Italia. Assieme ai testi scelti dal concorso, saranno inaugurate le stele con i testi di grandi artisti, che daranno ancor più pregio all’iniziativa. Un ulteriore tassello al nostro percorso verso una sostenibilità integrale, dove cultura e bellezza diventano motori di sviluppo e fonte d’ispirazione per tutti".