Concerto Primo Maggio 2022, tutti i cantanti sul palco a Roma

Roma, 23 aprile 2022 - Da Marco Mengoni agli Extraliscio, passando per La Rappresentante di Lista e Ornella Vanoni: tanti gli artisti che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio a Roma, condotto da Ambra Angiolini. Dopo la pandemia, il Concertone 2022, promosso da Cgil, Cisl e Uil (prodotto e organizzato da iCompany) torna in piazza San Giovanni in Laterano e come sempre sarà trasmesso in diretta su Raitre e Rai Radio2 domenica 1° maggio dalle 15,30 alle 19 e dalle 20 alle 24 (l'evento sarà disponibile anche su RaiPlay).

Presentato per il quinto anno consecutivo da Ambra Angiolini, il Concertone della Festa dei lavoratori prevede un line-up di primissimo ordine con i big della musica italiana e le nuove e più rilevanti realtà della scena nazionale attuale. Gli artisti che si esibiranno sono i seguenti: Ariete, Angelina Mango, Bandabardò & Cisco, BigMama, Bresh, Caffellatte e Deddy, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Extraliscio con Luca Barbarossa, Fabrizio Moro, Fasma, Go_A, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, L’Orchestraccia, Luché, Mace con Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, Venerus, VV, Willie Peyote.

Grazie alla collaborazione con Siae, gli ospiti internazionali dell’edizione 2022 del Concerto saranno i GO-A, la band che ha rappresentato l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest 2021. Per la prima volta al Concertone, inoltre, ci saranno gli artisti di 'Notre Dame De Paris', l’opera popolare moderna più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra vent’anni di straordinari successi.

Lo slogan di quest'anno è 'Al lavoro per la pace': dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina, infatti, il Concerto del Primo Maggio 2022 assume un significato simbolico e profondo, ovvero confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza. Il Concertone 2022 in piazza San Giovanni si svilupperà come una sorta di racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche da parole ed emozioni condivise. Una giornata di aggregazione e consapevolezza che possa sollecitare il confronto sui temi che riguardano la nostra vita sociale: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, giovani, tolleranza e accoglienza.

Tanti gli ospiti che porteranno i loro contributi sul palco romano: il divulgatore scientifico Barbascura X, i giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra, l’attore Claudio Santamaria, l’attore e regista Marco Paolini, lo scrittore Stefano Massini e il comico e conduttore tv Valerio Lundini.

