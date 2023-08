Negramaro, code e caos a Galatina per il concerto: fan infuriati. Giuliano Sangiorgi si scusa via social: “Sono molto triste”

Prima ore di coda in auto per raggiungere le aree di sosta, poi un lungo percorso al buio, a piedi per raggiungere l’aeroporto: esplode sui social il caso dei problemi organizzativi del concerto che i Negramaro hanno tenuto sabato a Galatina, Lecce, di fronte a 35mila fan per celebrare i loro 20 anni di carriera.

Per colpa del caos delle code c’è chi ha rinunciato al concerto pur avendo il biglietto acquistato da mesi, chi si è perso metà dello spettacolo e chi è giunto solo per i saluti finali. Dinnanzi alle tante proteste del pubblico, ieri il leader della band Giuliano Sangiorgi ha postato le sue scuse sui social: "Sono profondamente triste per quello che è successo, ma fiducioso che possiate comprendere tutto il nostro amore", ha detto in un video. "Purtroppo, abbiamo saputo dei problemi. Io in prima persona sono stato coinvolto: mia madre e i parenti per i quali avevo preso un pulmino sono arrivati quasi a metà concerto. I nostri collaboratori hanno fatto di tutto per rendere agibile un posto dove non si sono mai fatti i concerti, come l’aeroporto di Galatina". I disagi si sono verificati per motivi organizzativi "che non sono dipesi da noi" e “sono successe cose che non dovranno mai più succedere". "Per molti - prosegue - non è stato possibile raggiungere il luogo del concerto e spero che si possa trovare una soluzione. Ma spero anche che non si vanifichi quello che i Negramaro hanno voluto fortemente: portare quello che avremmo potuto fare in posti più consoni, abituati ai grandi eventi, a Lecce, nel Salento".

A raccogliere le tante proteste sui social è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha commentato così l'evento di sabato: "Il concerto dei Negramaro è stato a quanto pare il più grande disastro organizzativo dell'estate".

Anche il sindaco di Galatina ha affidato ai social il suo pensiero e l'esperienza vissuta in prima persona sabato: "Non ci nasconderemo dietro a niente e a nessuno. Non tutto è andato bene e io per primo ho sperimentato i disagi. Sono stato insieme a tanti amici vittima di mille disagi e di difficoltà. Eppure ne è valsa la pena. Lo rifaremmo mille altre volte, perché se ci avessero raccontato solo un anno fa di questo straordinario evento, non ci avremmo neanche creduto". Il sindaco nel suo post, però, va anche oltre le polemiche aprendo alla possibilità di promuovere nella stessa location altri eventi. "Ci sono state parole che più di altre hanno saputo arrivarmi fin dentro e sono quelle di Giuliano Sangiorgi: che il nostro aeroporto - riferisce - possa diventare un nuovo Campovolo".