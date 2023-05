Carlo III, i balli di Kate e i principini al concerto. William: “Papà siamo orgogliosi di te”

Londra, 8 maggio 2023 - Oltre 20mila persone hanno assistito, sui terreni del castello di Windsor, alle porte di Londra, al concerto per l'incoronazione di re Carlo. Si sono esibiti Katy Perry, i Take That (tornati sulle scene, insieme, dopo 4 anni di pausa) e Andrea Bocelli, sotto lo sguardo compiaciuto e soddisfatto del sovrano e la regina Camilla, nel divertimento di Kate, William e i loro figli e delle migliaia di persone che erano riuscite ad accaparrarsi il biglietto.

E' stato un tripudio di luci, colori, e musica. Anche la principessa Charlotte ha cantato più volte a squarciagola. "Siamo così orgogliosi di te, Pa", ha detto William, salito sul palco, ricordando come il padre abbia dedicato la sua vita al "servizio". "Da oltre 50 anni, in ogni angolo del Regno Unito, nel Commonwealth e nel mondo, egli ha dedicato se stesso a servire gli altri, tanto la presente che le future generazioni, e quelli la cui memoria viene dimenticata". E ha fatto presente anche che il re ha messo in guardia sui rischi della salute del pianeta "ben prima che diventasse un problema quotidiano". L'attenzione ambientale è ricorrente in questa 'tre giorni' dedicata all'incoronazione: anche la stilista Stella McCartney, figlia del mitico frontman dei Beatles, ha ripetuto che "la cura del pianeta" deve essere una causa che unisce tutti.

La principessa Kate tra i sudditi a Windsor (Ansa)

Il concerto è andato di pari passo al 'Light Up The Nation', uno spettacolo di luci, proiezioni e droni illuminati, organizzato in diverse parti del Paese (da Cardiff a Edimburgo passando per Belfast) E ha chiuso la giornata dedicata al Big Lunch, i party nelle strade che hanno raccolto migliaia di cittadini in ogni parte del regno con tovagliette, sedie da campeggio e torte salate (prima di tutte la 'quiche dell'incoronazione, la ricetta vegana voluta proprio da Carlo e Camilla). Nel pomeriggio, i principi del Galles si erano mescolati a quanti erano accorsi sui prati di Windsor: molto amati (sono in cima alla classifica dei più popolari tra la Famiglia reale) i principi si sono prestati ai selfie, hanno stretto le mani e fatto battute. William ha anche chiesto scusa per il tempo piovoso di ieri. In un messaggio al Paese diffuso da Buckingham Palace, Carlo e Camilla invece non hanno nascosto di essere rimasti "profondamente colpiti" dall'omaggio che ha reso loro il Paese. Oggi si continua con la terza e ultima giornata di celebrazioni dedicata al re: sarà la giornata dedicata al 'Big Help Out', quando migliaia di volontari saranno in campo con iniziative di aiuto al prossimo.