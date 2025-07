Concerto di emozioni sotto le stelle : "Grazie Maestro"

di Manuela MarzianiUn secolo trascorso con Arnaldo Pomodoro, un mese dalla sua scomparsa. Un mese di silenzio che gli Horti dell’Almo Collegio Borromeo e la Fondazione Arnaldo Pomodoro vogliono riempire celebrando l’arte e l’eredità del Maestro con un’apertura straordinaria serale del parco artistico Extra Art. L’evento, martedì 22 alle 21, sarà introdotto da un saluto di Carlotta Montebello, direttore generale della Fondazione Arnaldo Pomodoro, e Alberto Lolli, rettore del collegio Borromeo e direttore degli Horti.

"Abbiamo voluto organizzare questa serata per senso di riconoscenza nei confronti del Maestro - spiega il rettore Lolli - . Quando, infatti, gli Horti erano ancora un sogno ne avevamo parlato con Arnaldo e immediatamente nei suoi occhi si era accesa una luce. Anche se non era più giovanissimo, aveva accolto con l’entusiasmo di un ragazzino il nostro progetto di realizzare uno spazio dedicato all’arte contemporanea e alla bellezza a tal punto da donarci la sua opera più simbolica che si trovava a Pavia, la Triade, e altri lavori che erano custoditi nel giardino di una casa che possedeva in Lomellina. A quel punto anche altri artisti suoi amici come Gianfranco Pardi, Mauro Staccioli, Luigi Mainolfi, Salvatore Cuschera e Nicola Carrino hanno voluto mettere a disposizione le loro opere dandole in comodato alla Fondazione Arnaldo Pomodoro ed è nato lo spazio Extra Art". "Ogni momento - conclude - sarà intervallato da uno stralcio di una delle tante interviste rilasciate dal Maestro in cui raccontava un passaggio autobiografico".

Il concerto, che vedrà al pianoforte il direttore artistico del collegio e pianista di fama internazionale Alessandro Marangoni, sarà suddiviso in tre momenti e si svolgerà al cospetto della Triade per rievocare le tre colonne che prima si trovavano al centro della rotonda di Porta Milano e ora si stagliano a due passi dal Ticino.