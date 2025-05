Concerti e show rock in teatri e auditorium. Un maggio in musica

di Maurizio Costanzo

In attesa dei concerti estivi all’aperto, la musica continua a risuonare nei teatri e auditorium regalando emozioni. A cominciare da Claudio Baglioni, che domani e domenica alle ore 21 sarà ad Assisi sul palco del teatro Lyrick dove fa tappa col suo percorso concertistico ’Piano di volo solo Tris’. Nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici, è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena, in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Il piano, nelle tre modalità – acustica, elettrica e digitale – sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono, con le canzoni che nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create.

Domani a Perugia all’Auditorium Santa Cecilia alle ore 21 sarà la volta del concerto Candlelight, un’esperienza musicale e multi-sensoriale molto suggestiva, con le melodie dei Queen & Abba che risuonano in un luogo illuminato dalla sola luce delle candele.

Fiorella Mannoia, accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica, sarà in concerto ad Assisi al teatro Lyrick il 14 maggio alle ore 21. L’occasione è data dal tour ’Fiorella Sinfonica - Live con orchestra’ che vede l’artista affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis. Mannoia ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e in scaletta non mancano brani più recenti come ’Disobbedire’, il singolo che dà il titolo al nuovo album.

Domenica al teatro Gustavo Modena di Genova dalle ore 20.30 i Pink Sonic, una trbute band d’eccezione dei Pink Floyd – portano in scena uno show di oltre due ore, dove il pubblico viene travolto e affascinato grazie a ‘The European Pink Floyd Experience’.

Sempre a Genova, ma stasera e domani sera alle ore 21 al Politeama Genovese va in scena ‘Queen at the Opera’, lo show rock sinfonico basato sulle musiche dei Queen e Freddie Mercury.

Umberto Tozzi il 13 maggio alle ore 21 al Teatro Ariston di Sanremo fa tappa con ‘L’ultima notte rosa - The final Tour’ con cui dà il suo addio ai live. A Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, il 14 maggio alle ore 21 arriva Chiello col suo live, mentre il 19 e 20 maggio (ore 21) sarà la volta dell’atteso concerto di Olly con ‘Lo Rifarò. Lo Rifaremo Tour Club 2025’.

Per gli amanti della musica classica, l’appuntamento è il 17 maggio alle ore 21 al Teatro Verdi di Firenze, col concerto dell’Orchestra della Toscana che vedrà sul podio il giovane maestro tedesco Niklas Benjamin Hoffmann, e João Barradas alla fisarmonica, con un programma che spazia da ‘Le Ebridi, op.26’ di Mendelssohn a ‘Rosso Ferrari’ di Cristian Carrara fino alla ‘Sinfonia n.2’ di Kurt Weill.