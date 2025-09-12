’Con-vivere’, il festival. Dialoghi e musica all’insegna del ’plurale’

Se il convivere è costitutivo della condizione umana, il ’con-vivere-bene’ rappresenta l’obiettivo verso cui ogni comunità tende. Questo il filo conduttore di ‘con-vivere Carrara Festival’, diretto da Emanuela Mazzi e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che si tiene fino al 14 settembre. Questa ventesima edizione ha come tema ’plurale’ e vede la consulenza scientifica di Luigina Mortari.

In programma oltre venti incontri fra conferenze, dialoghi e conversazioni, sei spettacoli, e oltre trenta eventi collaterali fra laboratori di cucina, spazio bambini, mostre, incontri, passeggiate a tema alla scoperta del territorio, e non mancano le proposte di cucina nei ristoranti del centro. La serata di oggi presenta una doppia proposta: alle ore 21 Roberto Saviano sarà protagonista in piazza Alberica con ’L’amore non muore mai’, mentre dalle 22.30 in Corso Rosselli prende vita lo spettacolo di racconti, suoni e visioni a 60 anni dalla nascita dei Doors ’Jim Morrison. Fantasie di un Poeta Rock’ con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Andrea Mirò e Davide Van De Sfroos. Domani sarà la volta di Edoardo Prati in ’Come è profondo il mare’ alle 21.30 al Teatro Animosi, mentre in piazza Alberica dalle 22.30 si ballerà con Casinò Royale in ’Fumo’.

Domenica il festival si chiude con la lirica alle 20.30 e lo spettacolo finale alle 21.45 in piazza Alberica con la musica di Eugenio Bennato & Taranta power. Tra gli altri ospiti protagonisti di questa edizione Umberto Galimberti, il sociologo Stefano Allievi, e Annarosa Buttarelli direttrice scientifica della fondazione Scuola alta formazione Donne di Governo.

Tra gli altri appuntamenti, quelli con Laura Campanello, Maurizio Ferraris, Laura Boella, Daniel Lumera, e gli incontri con Stefano Mancuso, Giovanni Storti, Jacopo Veneziani. Tutti gli eventi in programma (www.con-vivere.it; Fb con-vivere Carrara Festival; IG con_vivere) sono ad ingresso libero e gratuito.

Maurizio Costanzo