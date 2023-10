Con Q4 e-tron ricarica-lampo senza tessere e applicazioni

Un altro passo avanti nel cruciale settore delle ricariche per le auto a batteria. Audi introduce anche sul SUV a elettrico Q4 e-tron, best seller tra le BEV, il rifornimento di energia con autenticazione crittografata. Un modo facile e rapido per completare un’operazione che molti automobilisti, al loro primo impatto c0on il mondo elettrico, guardano con un pizzico di diffidenza

Cercare la colonnina, arrivare presso l’infrastruttura di ricarica, collegare la propria EV e attendere il tempo di un caffè. Audi semplifica ancor di più il processo per fare il pieno di energia dei clienti che hanno scelto le elettriche dei Quattro Anelli e in particolare la Q4 e-tron, introducendo anche su questa BEV la funzione Plug & Charge, sistema che consente di avviare il refueling, cioè il rifornimento energetico, senza bisogno di autorizzare o pagare tramite app o schede.

Una volta impostata questa funzionalità attraverso myAudi e l’MMI della vettura, alla prima ricarica presso un’infrastruttura rapida basterà connettere il cavo alla vettura, con quest’ultima che comunicherà con la colonnina grazie ad un’autenticazione che avviene mediante comunicazione crittografata. I clienti Audi potranno così sfruttare le potenzialità dell’opzione PnC, accedendo alla rete di ricarica HPC presente sul territorio nazionale e in Europa con oltre 31 mila punti ad alta potenza del network Ionity ed ewiwa. Con nuova Q4 e-tron ad esempio, compatibile con potenze di ricarica fino a 174 kW, è possibile recuperare 130 km del range di percorrenza in soli 10 minuti,garantendosi così una buona autonomia in tempi brevissimi.

Tramite l’e-tron trip planner poi è possibile impostare la navigazione, tenendo conto di una serie di fattori quali la topografia del percorso, il traffico ma anche lo stile di guida, aggiungendo anche la possibilità di individuare la colonnina ultra fast più vicina, compatibile con Plug & Charge, conoscendo la potenza, la disponibilità e il prezzo.

La funzione Plug & Charge fa parte di tutti i pacchetti Audi charging, sin dall’opzione d’ingresso gratuita basic. Il canone mensile di 14,99 euro garantisce l’accesso alle colonnine della rete IONITY a condizioni particolarmente vantaggiose: 0,50 eurokWh anziché il costo standard di 0,79 eurokWh (-40%). Una possibilità che viene garantita anche presso le infrastrutture di ricarica della rete ewiwa, la joint-venture tra il Gruppo Volkswagen ed Enel X Way che comprende ad oggi oltre 3.000 punti di ricarica in 700 località con potenze fino a 350 kW.

Una ricarica dunque ancora più semplice e veloce, che abbiamo provato al volante di Audi Q4 e-tron sull’Autostrada dei Fiori sulla costa ligure: sfruttando l’infrastruttura Ionity presente in una delle aree di servizio, abbiamo fatto il pieno di energia collegandoci alla colonnina senza dover fare ricorso allo smartphone e neppure ad alcuna app di servizi, nè tasntomeno alla vecchia card RFID. E’ bastato avvicinarci alla colonnina, collegare la vettura, attendere il riconoscimento del veicolo e andare a prendere un caffè. Per terminare il processo poi, basta un semplice clic sul display del sistema di infotainment nell’apposita schermata dedicata alla ricarica. E il gioco è fatto.