Con le ’Case green’ l’Europa colora di verde il proprio futuro

La nuova direttiva continentale ’Case green’, approvata dal Parlamento il 12 marzo scorso, è diventata ufficialmente una legge dell’Unione Europea.

Un provvedimento che ha l’ambizione di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, con lo scopo di ridurre i gas serra e abbattere, al tempo stesso, i consumi. Il tema del rispetto del Pianeta continua a essere centrale, al punto da influenzare il nostro modo di concepire e vivere gli spazi che ci circondano.

I dati dimostrano, in maniera inequivocabile che, circa il 75% degli edifici esistenti in Europa, è da considerarsi inefficiente dal punto di vista energetico e tutto ciò incide profondamente sulla qualità dell’aria che respiriamo. Nel settore immobiliare, le ’case verdi’ rappresentano un primo passo verso questo nuovo programma ecologico che dovrà raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Ma che cosa si intende, nel concreto, per ’Case green’? Si tratta di immobili realizzati per essere efficienti e autonomi da un punto di vista energetico, con un’emissione di gas nocivi quasi o completamente nulla.

Per essere tali, queste case devono essere costruite rispettando criteri e caratteristiche bio-edilizie ben precise, come l’utilizzo di materiali di costruzione a basso impatto ambientale ed energie rinnovabili, come quella solare per gli impianti fotovoltaici. Oltre al fatto che, la transizione verso un’abitazione sostenibile sia diventata una necessità per minimizzare gli sprechi e contrastare l’emergenza ambientale sempre più allarmante, essa offre numerosi vantaggi.

Innanzitutto, una casa green offre ottime opportunità di risparmio sul lungo periodo. Infatti, grazie a impianti avanzati, che consentono un controllo accurato dei consumi e garantiscono un’elevata efficienza energetica, si possono ridurre gli sprechi. Gli esperti in materia sono certi che questa scelta non comprometta minimamente il comfort domestico: i sistemi di ventilazione meccanica controllata, la buona insonorizzazione e un continuo ricambio dell’aria rendono gli ambienti più salutari.

Anche guardando al portafoglio, le abitazioni costruite in un’ottica sostenibile, hanno un valore economico sul mercato in costante crescita, ciò vuol dire che, l’investimento apporterà vantaggi considerevoli, qualora si decidesse di mettere in vendita l’immobile. L’importanza di investire in una casa green è motivata anche dal fatto che, l’esperienza della pandemia ha cambiato il modo di concepire l’ambiente domestico. È emerso che, per la maggior parte delle persone, l’abitazione non sia semplicemente una base di appoggio, ma uno spazio polifunzionale, dove trascorrere il proprio tempo libero, ma anche le proprie giornate lavorative in smart working.

Questo cambiamento radicale delle abitudini di vita delle persone incide in maniera significativa sulle proprie scelte: costruire una casa green, oltre ad essere una soluzione al passo con i tempi per migliorare le prestazioni energetiche, risulta anche una buona garanzia per le future generazioni. Questi progetti dimostrano che il passaggio verso un futuro verde non solo sia auspicabile, ma concretamente realizzabile grazie alla combinazione di investimenti e tecnologia.

Martina Muzio