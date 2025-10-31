Con i Treni Turistici attraverso l’Italia delle eccellenze

di Egidio ScalaL’Italia come non l’avete mai vista. L’Italia del ’Bello e del Buono’ per dirla alla maniera pascoliana. FS Treni Turistici Italiani, l’Impresa Ferroviaria del Gruppo FS dedicata al turismo, rilancia l’Espresso Assisi, il collegamento che a partire dal 19 ottobre scorso collega Roma ai borghi dell’Umbria fino ad arrivare ad Arezzo offrendo esperienze e visite guidate con degustazioni enogastronomiche a tutti i passeggeri.

Fino al 16 novembre dunque, con l’edizione 2025 della manifestazione ’Frantoi Aperti’, i passeggeri potranno degustare i sapori dell’olio nuovo e l’atmosfera dei borghi umbri. Un modo per poter raggiungere i luoghi più belli della regione in un modo slow ed ecologico, ma soprattutto avendo l’opportunità di poter assaggiare uno dei prodotti più importanti di questa terra fantastica e ricca di prodotti di assoluta qualità.

Successivamente, il 16 e il 23 novembre, in concomitanza con il celebre festival del cioccolato di Perugia, sarà la volta della ’Chocolate Edition’. Infine, dal 30 novembre al 4 gennaio, in concomitanza con i ’Mercatini di Natale’ saranno disponibili itinerari che uniscono Roma all’Umbria e alla Toscana, portando i viaggiatori a scoprire il villaggio natalizio di Arezzo nella scenografica Piazza Grande e nelle vie del centro storico e le uniche decorazioni del borgo di Assisi.

Grazie poi alla tariffa TTI SPECIAL 25, i viaggiatori possono inoltre approfittare di un numero limitato di posti con il 25 per cento di sconto, un’ottima occasione per sperimentare un modo di viaggiare che celebra le bellezze d’Italia. I biglietti per viaggiare a bordo dell’Espresso Assisi e anche sugli altri convogli storici di FS sono in vendita su tutti i canali Trenitalia e sul sito internet www.fstrenituristici.it