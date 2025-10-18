’Con-fusione Festival’. Teatro per ragazzi. Spettacoli e riflessioni

di Greta ErcolanoSpesso il futuro è visto come un qualcosa di lontano a cui spetterà ad altri pensare, invece il futuro sta proprio nei bambini di oggi ed è proprio seguendo questo pensiero che il Teatro della Brigata e l’associazione Orto degli Ananassi hanno deciso di dar vita alla rassegna di teatro per ragazzi intitolata Con-fusione Festival. La rassegna anche quest’anno animerà fino al 25 ottobre la città con tantissimi spettacoli ed un programma ricco in tutti i sensi, spettacoli, luoghi, argomenti e spunti di riflessione adatti a tutte le età.

Saranno ben 17 in totale gli spettacoli presenti all’interno della rassegna, alcune anteprime, altri spettacoli sperimentali attraverso i quali grandi e piccini potranno esplorare tantissime tematiche, dall’arte, ai social, per arrivare all’ambiente a cui saranno dedicati gli appuntamenti in collaborazione con Fiab. Quest’oggi infatti, alla Ciclostazione di piazza Dante andrà in scena un laboratorio creativo che unisce manualità e immaginazione, pensato per bambini e adulti insieme, a guidare l’evento sarà Enrica Notarfrancesco in collaborazione con FIAB Livorno e l’assessorato alla Mobilità sostenibile. Domani invece in Fortezza Vecchia (più precisamente nella sala della Canaviglia) alle 18 andrà in scena Il cuoco dalla gamba di legno uno spettacolo di Roberto Abbiati con Mario Mascitelli e Mario Airoldi. Sul palco due cuochi raccontano allegramente e malinconicamente la storia di un tesoro all’interno di una cucina in cui non manca nulla se non il cibo e per non sentire la fame che si fa allora? Si racconta una storia.

A concludere la rassegna sabato 25 ottobre alle 17.30 al Cinema Teatro i 4 Mori sarà il vincitore del Premio Eolo Award 2025 come Miglior Spettacolo per bambini e ragazzi, ovvero Ti vedo. La leggenda del Basilisco. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, www.con-fusionefestival.eu