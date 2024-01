Compleanni vip del 2024, la bellezza non ha età: dai 60 anni di Monica Bellucci ai 70 di Annie Lennox

Roma, 2 gennaio 2024 – Vip al giro di boa dell’età. Aumentano gli anni anagrafici, ma non cala il sex appeal e la bellezza per i volti più famosi, tant’è che la nuova tendenza è ormai una certezza: i sessantanni sono i nuovi cinquanta. Eterni evergreen o intramontabile fascino senza tempo? A stabilirlo saranno le copertine dei magazine che nel 2024 mostreranno volti e corpi (quasi) perfetti di decine di personaggi famosi alle prese con l’avanzare dell’età.

Da Monica Bellucci a John Travolta, nel 2024 scatteranno tanti compleanni eccellenti. Tra i magnifici neo cinquantenni – come Kate Moss (16 gennaio), Penelope Cruz (28 aprile), la stella planetaria Laura Pausini (16 maggio) e l’ex naufrago ragazzino di Titanic, Leonardo Di Caprio (11 novembre) – e chi si affaccia a tempi più maturi, la lista è lunga.

Bellucci e Ferilli: splendide a 60 anni

Ma, a dimostrare che la vera bellezza non ha davvero età, sono due attrici di casa nostra: l’intramontabile Monica Bellucci – che abbiamo ammirato sul red carpet di Venezia in tutto il suo splendore, senza la frenesia di cancellare col bisturi i segni del tempo – e l’icona nazionale Sabrina Ferilli, entrambe prossime a spegnere 60 candeline.

Il 28 giugno toccherà all’attrice romana, il 20 settembre alla ex super modella che ha conquistato il mondo col suo talento e la sua bellezza, considerata un vero sex symbol tra gli anni ‘90 e i Duemila (nel secolo scorso, direbbero i maligni).

Chi compie 70 anni nel 2024

E se a guidare il plotone degli splendidi sessantenni del 2024 soni sue affascinanti ‘signora’ italiane, anche Hollywood non scherza. Non solo il confine labile dell’eterna giovinezza sembra slittare di un decennio, ma anche star americane come John Travolta e Denzel Washington non fanno un plissé (si fa per dire) davanti alle imminenti 70 primavere: per il re del sabato sera scatteranno il 18 febbraio, mentre per il due volte Premio Oscar bisognerà aspettare il 28 dicembre 2024.

A compiere settantanni, quest’anno saranno anche la cantante Fiorella Mannoia (4 aprile) e la conduttrice tv e autrice satirica Serena Dandini (22 aprile), ma anche Gianna Nannini (14 giugno), che non perde la grinta rock nemmeno alla soglia dei ‘Seventy’.

Il primo ottobre festeggerà il suo 70esimo compleanno anche la regina indiscussa della tv Milly Carlucci, seguita a fine anno dalla mitica Annie Lennox, che il prossimo Natale, il 25 dicembre appunto, sul panettone spegnerà le sue prime 70 candeline.