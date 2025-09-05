Community concert. Note di Chopin con la pianista. Xing Chang

’Ricomincio da Chopin’: dopo la pausa estiva tornano i ’Community concert’ a Mare Culturale Urbano- cascina Torrette, attività di delocalizzazione culturale che porta la musica classica anche nei quartieri periferici.

Domani alle 11 al Mare Culturale Urbano protagonista sarà la giovane pianista Xing Chang (nella foto) con un percorso interamente chopiniano dalle ballate, capolavori di virtuosismo e drammaticità, ai notturni, pagine di poesia che rivelano la maturità del compositore. Xing Chang, pianista di origine cinese nata nel 2002, è una delle giovani promesse della scena musicale internazionale. Dopo essersi formata al Conservatorio milanese, dove si è diplomata con 110 e lode e menzione d’onore, ha intrapreso un percorso artistico con numerosi riconoscimenti, tra cui la vittoria al prestigioso concorso internazionale ’Chopin’ di Roma e al Tadini International Piano Competition.

La giovane pianista si è già esibita in sale di grande prestigio, dalla Shenzhen e Shanghai Concert Hall fino all’Auditorium della Conciliazione di Roma e all’Auditorium Gaber di Milano per la Società dei Concerti.

Raffaella Parisi