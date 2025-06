Comici senza trucchi: la sfida di “In&Out“

Non è Zelig, non è Colorado, è semplicemente In&Out, show comico in onda da lunedì prossimo per sei settimane su Tv8 e Sky Uno alle 21.30. Le differenze sono molte: non c’è un conduttore, non ci sono facili tormentoni, non ci sono (speriamo) giochi di parole. I nove comici arruolati sono tutti stand up comedian, tradotto: comici in piedi, davanti al microfono, che fanno o tentano di far ridere solo con le chiacchiere.

Si tratta di Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini (nella foto), Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti, Martina Catuzzi, Monir Ghassem più la band dei Vazzanikki. Alcuni sono già approdati alla tv (Ferrario, Lundini, Rapone, Raimondo) ma anche loro, come gli altri, si sono fatti le ossa in piccoli e grandi locali, piccoli e grandi teatri.

Non spaventatevi: ci sarà un po’ di satira politica ma non troppa (coinvolto persino il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oltre ad altre star guest – Alessandro Borghi, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi, Noemi, Frank Matano, Elio, Paola Barale e Motta), qualche monologo ma non troppi, ma anche sketch alla vecchia maniera, clip stile youtuber, personaggi fantasmagorici, molto studio e qualche esterno, e pure un po’ di musica.

Forse satira: dal poco che s’è visto durante la presentazione alla stampa, dovrebbe esserci una garbata presa in giro dei late show di Fabio Fazio e Alessandro Cattelan, Finalmente c’è Rapone, con una scrivania altissima rispetto all’ospite e una particolare Luciana Littizzetto.

Insomma uno spettacolo di comicità intelligente – lo hanno detto loro, eh – sulla scia di quella della Gialappa’s. Gli ospiti, come s’è detto, ci sono e si sono prestati alla presa in giro, possiamo anticipare soltanto una Claudia Pandolfi che si spoglia di ogni remora e grida: "Siete un pubblico di m...!" Altra piccola anticipazione: Edoardo Ferrario vestirà i panni di un veterinario tedesco che cerca di far parlare i cani, ma i quattrozampe non dicono proprio quel che lui vorrebbe. Ah: si prende in giro anche Trump, ma che ve lo dico affare...

"Abbiamo registrato dopo la morte di Papa Francesco e prima che eleggessero Papa Leone, insomma siamo lo spettacolo della sede vacante", ha spiegato Saverio Raimondo. "Come a Sanremo si sussurrava che due artisti si fossero appartati in un camerino durante lo spettacolo per spegnere ardenti desideri, così è capitato anche qui. Solo che nel camerino ci eravamo tutti e nove..."

Piero Degli Antoni