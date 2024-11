Comfort, funzionalità e glamour. Ecco le ’Ice Cracker’ di Pollini

L’inverno è nell’aria. E Pollini – brand romagnolo che da oltre 70 anni a San Mauro Pascoli produce calzature ad alto tasso di artigianalità e innovazione – presenta la quarta edizione della capsule ’Ice Cracker’, una collezione dedicata alla montagna che unisce comfort, funzionalità e un’estetica glamour. La collezione, pensata per affrontare le sfide invernali, include modelli iconici e nuovi design sia per uomo che per donna. Ogni calzatura è dotata di una suola antiscivolo certificata Alpi OCsystem®, realizzata con un telaio in poliuretano speciale, resistente a temperature estreme e chiodini in acciaio inossidabile.

Le tomaie, dal carattere urbano, sono progettate per un utilizzo tecnico in montagna ma si adattano anche perfettamente alla vita di tutti i giorni. Accanto ai modelli con ganci in metallo, ispirati agli scarponcini da trekking, troviamo proposte che richiamano il mondo delle sneakers, combat boot, stivali beatle e scarpe derby. I nuovi fondi a cassetta dentellato per la donna e carrarmato per l’uomo, dotati di meccanismo rompighiaccio integrato, insieme a dettagli come fodere calde e colletti in montone, rendono queste calzature non solo stilose, ma anche altamente performanti in condizioni climatiche estreme.

La scelta dei materiali è altrettanto raffinata: nabuk, vitello bottalato, crosta, vitello gommato, montone e pelli con stampa elefante o cocco si fondono in un mix perfetto di stile e resistenza. Per celebrare il successo della collezione, a partire da novembre, Ice Cracker sarà protagonista di vetrine Pollini in località strategiche, con allestimenti esclusivi che ricreano un affascinante scenario glaciale. La collezione Pollini Ice Cracker è disponibile presso le boutique Pollini, sull’e-store ufficiale pollini.com e in una selezione esclusiva di retailer multimarca italiani e internazionali.