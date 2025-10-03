Quando vedere a occhio nudo le comete d’autunno

Il cielo di ottobre potrebbe riservare una sorpresa rara: la possibilità di osservare a occhio nudo non una, ma addirittura due comete. Gli astronomi segnalano la presenza di C/2025 R2 (SWAN) e C/2025 A6 (Lemmon), che nelle notti tra il 20 e il 23 ottobre potrebbero raggiungere una luminosità sufficiente da renderle visibili senza strumenti in cieli bui, lontani dalle luci artificiali. Le comete, però, sono corpi celesti imprevedibili e non sempre mantengono le previsioni. Ecco alcune informazioni utili.

Perseidi in Ungheria

Che cos’è una cometa

Una cometa è un corpo celeste composto da ghiaccio, polveri e frammenti rocciosi, residui primordiali della formazione del Sistema solare. Quando si avvicina al Sole, il calore provoca la sublimazione del ghiaccio e il rilascio di gas e polveri che formano la chioma e la coda, sempre orientata in direzione opposta al Sole. La luminosità che percepiamo dalla Terra dipende sia dalla quantità di materiale liberato sia dalla distanza della cometa.

Le comete di ottobre

La cometa C/2025 R2 (SWAN) è stata individuata nel settembre 2025 dal satellite SOHO, grazie allo strumento SWAN che rileva la radiazione ultravioletta del Sole. La cometa C/2025 A6 (Lemmon) porta invece il nome dell’osservatorio dell’Arizona dove è stata scoperta nel gennaio 2025. Entrambe potrebbero raggiungere la magnitudine 4–5, al limite della visibilità a occhio nudo, ma molto più facilmente osservabili con un binocolo in condizioni di cielo limpido.

La cometa c/2024 g3 Atlas fotografata lo scorso 13 gennaio

Secondo gli astronomi il periodo favorevole per tentare l’osservazione inizierà già intorno al 12 ottobre, con un picco di luminosità atteso tra il 20 e il 23. Ma le comete, con le giuste condizioni atmosferiche e un pizzico di fortuna, potrebbero essere avvistate fino al mese di novembre.

Come osservare una cometa

A differenza delle stelle cadenti, che sono lampi rapidi, una cometa resta visibile per giorni o settimane, se le condizioni lo permettono. Non si vede brillare come un pianeta: tendenzialmente una cometa appare come una macchia diffusa e sfumata, con una coda più o meno evidente a seconda della luminosità. Per osservare al meglio una cometa occorre cercare cieli bui, lontani dall’inquinamento luminoso. Avere pazienza è una dote imprescindibile: il primo impatto può sembrare deludente, ma con lo sguardo abituato al buio o con un piccolo binocolo i dettagli diventeranno più chiari.

La cometa SWAN

Le comete nella storia

Nelle culture antiche le comete erano viste spesso come presagi negativi, perché apparivano all’improvviso e in modo imprevedibile, senza una ciclicità riconoscibile come accade con eclissi o fasi lunari. Gli annali cinesi, i cronisti medievali europei e gli astronomi arabi riportano comete associate a guerre, carestie o morte di sovrani.

Oggi sappiamo che le comete sono corpi ghiacciati e polverosi che provengono dalle zone più remote del Sistema solare, come la fascia di Kuiper e la nube di Oort. Ogni volta che ne osserviamo una, abbiamo davanti un frammento primordiale, quasi intatto, risalente alla nascita del Sistema solare 4,6 miliardi di anni fa: la fotografia di una storia primordiale.