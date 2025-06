Comencini, trionfo di figlia in padre: "La dolce vittoria di una perdente nata"

"Avevo quasi smesso di vivere, per scrivere questo film. Rivivevo tutto, con intensità feroce. E alla fine, avevo scritto una storia, che per me aveva una importanza enorme. Avevo mille dubbi: non sapevo ancora se potesse essere davvero un film. È stato Marco Bellocchio a incoraggiarmi, con la sua fiducia e il suo rispetto. Mi ha detto solo: puoi aspettare, così che possa produrlo io? Gli ho risposto: ho aspettato una vita intera, per fare questo film. Figurati se non posso aspettare un anno". E così, Francesca Comencini – a 63 anni, dopo aver firmato tanti film d’autore ed essere stata coinvolta in una produzione tv come Gomorra – ha diretto Il tempo che ci vuole. Un film ferocemente personale che racconta un padre e una figlia: ma quel padre è suo padre, Luigi Comencini, il regista di Pinocchio e di Pane, amore e fantasia, e la figlia è lei, Francesca. Tra i due, un rapporto costantemente incrinato: un padre amorevole, straziato dalla distanza da quella figlia attratta nel vortice della tossicodipendenza. Una figlia ribelle, con cui riesce a trovare, in extremis, un ultimo aggancio. Con questo suo film coraggioso e vero, Francesca Comencini ha dominato i 79esimi Nastri d’argento – i premi del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici italiani – consegnati ieri sera al Maxxi. Il tempo che ci vuole è stato premiato come miglior film, e lei per la migliore sceneggiatura. Premiati anche i due protagonisti: Fabrizio Gifuni-Luigi Comencini e Romana Maggiora Vergano-Francesca.

Francesca, suo padre dice nel film "bisogna avere il coraggio di fallire". Frase preziosa. "Credo che tutte le nostre vite siano, in fondo, degli splendidi fallimenti. A volte orribili. A volte splendidi. Ma nessuno vince sempre. Siamo destinati a fallire. Pensare che uno valga di meno perché ha fallito,è sbagliato. Fallire è fisiologico, nella vita e nel nostro mestiere. Io, ad esempio, sono una perdente nata. A parte oggi, naturalmente".

Che effetto fa vedere la propria vita prendere forma, vederla rinascere, sul set? "È stato meraviglioso: una vittoria sul tempo e sulla morte. Tutto si perde, le cose muoiono, noi moriremo. Ma calpestare di nuovo il suolo della mia infanzia è stato meraviglioso".

Il primo titolo del film era "Prima la vita, poi il cinema". Lo dice anche il padre nel film. È così anche per lei? "Sì: sono madre di tre figli. Ho fatto questo mestiere con accanto, sempre, il richiamo dei loro bisogni e dei loro tempi. Ho cercato di stare dentro alla vita, attraverso le sorelle, gli amici; e di non farmi divorare dal cinema. Il rumore di fondo della vita è necessario, anche per fare cinema. Altrimenti, vivi in una bolla".

A proposito delle sue tre sorelle, tutte impegnate nel cinema: nel film come personaggi non ci sono. Ne ha parlato con loro? "Certo! Cristina e le altre sorelle sono state le prime lettrici del copione: non avrei mai fatto il film se mi avessero detto “così non va“. Siamo cresciute nella forza della sorellanza, per tutta la vita: nessun disaccordo ha offuscato il nostro legame".

Dirigendo Fabrizio Gifuni, nel ruolo di suo padre, che emozioni ha provato? "Fabrizio è stato il primo a crederci: mi ha detto “attraversiamo il fiume, basta. Si fa“. È entrato nel personaggio 24 ore al giorno, ascoltando in cuffia le interviste di mio padre, costruendo la sua voce e la sua postura, con un senso immenso di responsabilità, di serietà e anche un po’ di follia. Io stessa, nel vederlo, mi sono meravigliata. E di nascosto ho versato qualche lacrima".

Ha detto, tempo fa, "non mi sentivo all’altezza di mio padre". Ha ancora questa sensazione? "Certo che sì! E ho il problema di non sentirmi all’altezza di niente. È il mio motore, la mia sfida ogni volta. Mi sento sempre inadeguata".

Tre sorelle, e un nipote – il figlio di Cristina – in politica: Carlo Calenda. Come vive i rapporti con lui? "Carlo è quasi un figlio per me: me ne sono occupata, anche se ero molto giovane, tutte le volte che Cristina mi diceva: “vorresti fare la baby sitter, oggi?“. Carlo è adorabile. Ci amiamo e ci rispettiamo, pur essendo persone – anche politicamente – diverse".

Come vorrebbe venisse ricordato suo padre? "Vorrei si ricordasse la sua grande gentilezza e la sua grande forza. Un modello maschile, il suo, così lontano dai codici “virili“ in cui era cresciuto. Eppure la sua calma era forza. E poi sono felice che, da oggi, la Cineteca di Bologna celebri il suo cinema, con una retrospettiva dei suoi film in piazza Maggiore. Io ci sarò, stasera, a rendere omaggio e grazie al suo cinema meraviglioso".