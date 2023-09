Come visitare Roma inseguendo eroi e miti

Si può anche visitare Roma inseguendo i miti e gli eroi che l’hanno popolata nei secoli. Non a caso si chiama Città Eterna, proprio per il millenario tessuto di storie su cui poggia. Giovanni Nucci, poeta romano innamorato della sua città, percorre le sue strade a partire dal 21 aprile 753 quando una lupa allevò il suo primo re. Chiunque può scovare tra le stesse vie personaggi come Enea, Didone, Rea Silvia, Amulio, Flora, Romolo e Remo facendosi guidare dal suo ’Roma I Miti e gli eroi’ (Salani).