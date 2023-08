Come vestirsi al ristorante d'estate

Complici l'hype di cui godono negli ultimi anni chef e cucine blasonate, un numero sempre crescente di persone decide di includere nel piano vacanze un paio di esperienze in ristoranti stellati o comunque segnalati da una delle innumerevoli guide a tema. Ed ecco che allora nelle valigie bisogna includere anche qualcosa da indossare in quell'occasione. La domanda, allora, sorge spontanea: “cosa indossare?”. Molti ristoranti stellati, per esempio, soprattutto per la cena, richiedono dress code che escludono jeans, canottiere, pantaloncini da mare o un abbigliamento eccessivamente “casalingo”. E' anche vero che, viste le tendenze moda che hanno premiato lo sporty chic e il casual, soprattutto d'estate e a pranzo, c'è una maggiore flessibilità.

I consigli della Maître del Pescatore a Senigallia Mariella Organi

Un'utile linea guida la si può ricavare de un articolo recentemente pubblicato su Gambero Rosso, in cui si dà la parola Mariella Organi, moglie dello chef stellato Moreno Cedroni e Maître dell’anno della Guida dell’Espresso 2022. Lei è il volto della sala de La Madonnina del Pescatore a Senigallia è ha dato in questa occasione qualche suggerimento a proposito del dress code a tavola d'estate. La Organi sottolinea come il buonsenso sia sempre un ottimo consigliere e che la sobrietà e la cura nell'abbigliamento siano criteri sufficienti per scegliere gli abiti più adatti per un'esperienza gastronomica in un ristorante di lusso.

Qualche suggerimento per gli uomini

Per gli uomini non è certo richiesto l'abito, anche se a volte può essere richiesta la giacca, un buon compromesso è un outfit che include una camicia di cotone o di lino abbinata a un pantalone. I bermuda sono sconsigliati a cena, mentre i pantaloncini da mare assolutamente da evitare. Per quanto riguarda le scarpe, in linea di massima le sneaker vengono accettate ovunque e lo stesso vale per i sandali, da evitare, invece, le ciabatte palesemente da spiaggia. La Maître Organi, però, nell'intervista poc'anzi citata ci tiene a precisare che a cena sono da preferire le scarpe chiuse, soprattutto se la sala del locale è al chiuso e climatizzata, un paio di sneakers o un mocassino sono la scelta secondo lei più adatta. Certamente nella scelta dell'outfit incidono la tipologia del ristorante e la sua location, se, per esempio, si tratta di un ristorante sulla spiaggia un paio di sandali andranno benissimo.

Qualche suggerimento per le donne

Sempre seguendo i consigli di Mariella Organi, anche per quanto riguarda le donne è bene tenersi lontane dagli eccessi e sposare il criterio della sobrietà. Se, tornando all'esempio di prima, il ristorante è una terrazza sul mare, i tacchi vertiginosi potrebbero non risultare propriamente adatti. Considerando, fra l'altro, che le slingback con tacco basso e le deliziose pantofole friulane sono fra i maggiori trend della stagione, indossarle con un abito lungo leggero, o anche con un pantalone di lino e un top in seta o satin.

Godersi un'esperienza sentendosi a proprio agio

Andare a cena fuori è, in ogni caso, un'esperienza che ha a che fare con il piacere e con la socialità, resta, quindi, un evento non ordinario in cui anche l'outfit diventa un modo per goderne, sentendosi a proprio agio e “in confidenza” con se stessi e con la propria espressione di sé. Un'occasione, insomma, per foggiare outfit originali capaci di valorizzare la “versione” migliore di sé. Se il casual-sportivo è lo stile che si sente più vicino basterà interpretarlo con qualche attenzione e, nel caso ve ne siano, nel rispetto delle indicazioni date in fase di prenotazione. E visto che parliamo di abiti da indossare a una cena nel corso di una vacanza, bisognerà pensare a un modo pratico di unire il diletto e lo spazio fisico del bagaglio. Basterà, per esempio, aggiungere un capo particolare o a cui siamo legati per interpretare in chiave “elegante” un outfit sobrio e casual.