Come usare il colore nero in casa: consigli utili

Siamo abituati a considerare il nero come un colore per forza di cose cupo, triste, associato a sentimenti pessimisti. Per quanto non sia effettivamente una tonalità sgargiante che ci infonde allegria questo non significa che abbia soltanto degli aspetti negativi di per sé, tutt’altro. Utilizzato nella maniera giusta può rendere le nostre case particolarmente accoglienti e soprattutto eleganti. Vediamo dunque qualche consiglio utile per trasformare le nostre abitazioni in questo senso.

Nero non è sinonimo di cupo per forza

Sarebbe piuttosto naïf pensare che questo tipo di colore sia automaticamente un elemento tetro all’interno di un’abitazione, che anzi colorata di nero può apparire molto moderna e affascinante. Questo principio vale in modo particolare se riusciamo (magari con l’aiuto di un esperto interior designer) a giocare molto sui contrasti. L’equilibrio insomma, è la chiave di tutto, anche quando si parla di accostamenti cromatici tra le nostre pareti e gli altri elementi di arredo (è il caso dei mobili, dei quadri, degli elettrodomestici eccetera). Un consiglio utile, in questo senso, potrebbe ad esempio essere l’accostamento delle pareti nere ad arredi in legno massiccio o ad accessori di colore argento e oro, un abbinamento che regalerà al luogo dove passate gran parte delle vostre giornate un aspetto regale, davvero di grande impatto visivo. È inoltre molto importante ricordare che a contare non è soltanto il colore di per sé, ma anche lo stile della lavorazione prescelto, che potrà regalare ai vostri muri un’allure molto diversa a seconda dei casi.

Le stanze dove il nero è più adatto

Ogni porzione della nostra casa ha un suo valore intrinseco e speciale ed è strettamente legata ad una serie di emozioni distinte che meritano di essere celebrate con la scelta di colori più azzeccata. Il colore nero per le pareti, ad esempio, lo ritroviamo molto spesso nelle nostre camere da letto: a dominare qui sono il fascino e il mistero, legati ad un ambiente intimo dove oltre a dormire, si sa, si può passare il tempo in molti altri modi, compresi quelli più arditi e solitamente incoffessabili. I sentimenti che ricolleghiamo alla stanza dove passiamo le nostre notti sono però anche il romanticismo, l’introspezione e l’intimità, sensazioni che un colore scuro come il nero riesce ad amplificare, trasformandosi così in una cassa di risonanza per la nostra interiorità. Spesso questo colore viene usato anche in bagno, e questo è il caso soprattutto nelle case che adottano uno stile molto più contemporaneo. In molti, abbandonata una volta e per tutte la moda delle piastrelle multi color dal sapore anni ‘70 e ‘80, stanno iniziano a prediligere i toni del nero, che conferiscono alla toilette un’aurea di pulizia, ordine e decoro difficilmente raggiungibili con qualunque altra tonalità più sgargiante. Un bagno dai toni sul nero si presenta dunque come una stanza di classe tanto quanto tutte le altre aree della casa, contrariamente a quello che si potrebbe pensare.

Occhio ai dettagli

Non soltanto le pareti possono diventare affascinanti una volta colorate di nero. Ci sono infatti innumerevoli altri elementi all’interno delle nostre case che si possono decorare con le varie tonalità disponibili di questo colore. Pensiamo per esempio ai serramenti intorno alle finestre, che colorati di nero andranno ad incorniciare come un piccolo quadro l’ambiente esterno: anche in questo caso si può scegliere di giocare sul contrasto, mantenendo le pareti di colore bianco o panna, oppure si può prediligere un ton sur ton altrettanto valido e suggestivo. Ma le potenzialità del nero in casa, evidentemente, non finiscono certo qui. Nero può essere il nostro divano, magari posizionato all’interno di un salotto dai toni più chiari (pensiamo, ad esempio, ad un bel tappeto bianco); neri possono essere i mobili da bagno e cucina, meglio ancora se opachi, mentre il nero lucido può essere usato per arredare il bagno e regalare a questa stanza un look particolarmente glamour che lascerà i vostri ospiti senza parole. In qualunque caso, è sempre importante non avere paura di osare: la scelta di dettagli di colore nero in casa non dovrebbe dipendere dal giudizio di persone che non conoscono a dovere la nostra sensibilità e il nostro gusto. Qualunque scelta, poiché stiamo parlando di uno dei nostri investimenti più impegnativi, dovrebbe arrivare sempre da noi stessi e dalle nostre necessità a livello estetico, che meritano il giusto riconoscimento come quelle di chiunque altro.

Attenzione alla luce

Ad ogni modo, c’è un altro aspetto che non andrebbe sottovalutato, ed è il tema della luce. Poiché il nero assorbe la luce anziché rifletterla, è importante essere certi che tutti i nostri spazi domestici neri siano adeguatamente illuminati: il rischio, infatti, è che con l’eccesiva oscurità possano diventare bui o claustrofobici. Come risolvere il problema dunque? È presto detto: posizioniamo nel modo giusto lampade da tavolo o lampade a soffitto in modo tale da garantirci la giusta distribuzione di luminosità in tutti gli spazi della nostra casa. Un altro piccolo trucco che vale la pena di sperimentare è l’utilizzo sapiente di specchi, che se strategicamente posizionati possono aiutare a riflettere la luce naturale e artificiale, facendo sembrare gli spazi più luminosi e ariosi.

Il nero giusto

Un ultimo importante tema da considerare è legato alla scelta del nero che andremo a utilizzare. Già, perché contrariamente a quello che si potrebbe pensare non esiste soltanto un tipo. Oltre al nero puro esiste per esempio anche il nero carbone, che presenta proprio come il materiale delle leggere nuance di grigio. C’è inoltre un nero che presenta una finitura satinata, che cade a metà strada tra il lucido e l'opaco, e che è in grado di offrirci una lucentezza discreta. Possiamo inoltre selezionare per i nostri arredi anche i già citati nero lucido o nero opaco, o ancora il nero antracite, una tonalità molto scura e intensa spesso associata al lusso e alla raffinatezza.