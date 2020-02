Roma, 2 febbraio 2020 – Vannesa Incontrada torna protagonista su Raiuno con la fiction ‘Come una madre’ dove interpreta Angela, una donna coraggiosa con un grave lutto nel cuore. Da domenica 2 febbraio alle 21,20 su Raiuno va in onda la serie tv, a metà tra road movie e favola nera, in tre serate dal titolo ‘Come una madre’, per la regia di Andrea Porporati, una produzione ‘11Marzo Film’ in collaborazione con Rai Fiction.

Protagonista è l’attrice nata a Barcellona che si trasforma in “una madre con il cuore in mano” scrive la stessa Incontrada su Instagram postando alcune immagini della serie tv. Angela-Incontrada è un’assistente sociale attiva e solare ma dopo aver perso il figlio di nove anni in un incidente stradale, lascia tutto e va a vivere su un’isola in Toscana. Un giorno la sua vicina di casa, Elena le chiede di occuparsi per qualche ora dei figli Bruno e Valentina. Per Angela è l’inizio di un incubo: assiste all’omicidio della vicina di casa ed è costretta a scappare per tutta Italia per salvare se stessa e i due bambini che i killer vogliono uccidere. Angela scappa anche dalla polizia che l’accusa dell’omicidio della vicina di casa. Durante la fuga, Angela e i bambini impareranno a vedere il mondo con occhi diversi, a conoscersi e a volersi bene incontrando paesaggi e personaggi nuovi. Un viaggio che li porterà a scoprire un paese segreto, a conoscere nuovi amici e ad affrontare nemici insospettabili. Fino a trovare, in fondo alla strada, un tesoro.

Il cast – Vanessa Incontrada interpreta Angela Graziani, mentre i bambini Bruno e Valentina Albanese sono Tancredi Testa (visto nel film ‘A mano disarmata’ con Claudia Gerini) e Crystal Deglaudi. L’attore Simone Montedoro (l’amato capitano Giulio Tommasi ‘Don Matteo) è Lino, ex marito di Angela, con una vita segnata anche dall’ombra del padre Guglielmo Vargas (Luigi Diberti), un potente e discusso faccendiere da cui ha cercato di prendere le distanze.

Sebastiano Somma, invece, interpreta Massimo Sforza, un maggiore dell’intelligence dal passato impeccabile che a un certo punto però ha smarrito i confini tra il bene e il male, mentre Giuseppe Zeno è Kim, un agente dell’intelligence dal profilo e dal nome misterioso. Fabrizio Contri, invece, presta il volto a Manfredi Albanese, lo zio di Bruno e Valentina, che ricicla soldi per grandi, anonimi investitori. Nel casti anche Katia Ricciarelli nei panni di Elisa, una romantica figura di senzatetto amica di Angela.

Anticipazioni – La prima puntata di ‘Come una madre’ - in onda domenica 2 febbraio alle 21,20 su Raiuno – inizia con Angela che perde il figlio e si rifugia nella casa di famiglia su un’isola. Qui incontra una vicina, Elena, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che hanno più o meno la stessa età che aveva Matteo, il figlio di Angela. L’incontro con i figli della vicina scatena in Angela una tempesta di ricordi e di emozioni. Un giorno la nuova amica chiede ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora. Lei deve andare a incontrare un uomo dal nome esotico e misterioso ‘Kim’, che, dice, la aiuterà a uscire da un guaio molto brutto…